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1200通勤月票來了！7月開通　北北基桃暢搭捷運、輕軌、台鐵

記者陳家祥／台北報導

基北北桃4位市長9日共同宣布基北北桃「1200都會通Megacity Pass定期票」即將上路，6月15日起開放購票設定，7月1日開通使用，從雙北1280為基礎的公共運輸服務再擴大，到基北北桃境內捷運、輕軌、台鐵等，軌道長度共357公里、214車站、市區公車971條路線和99條國道及公路客運路線，以及公共自行車站超過3470站，堪稱全國最大規模的公共運輸系統服務，30天只要1200元，無限暢搭使用。

台北市長蔣萬安表示，雙北1280定期票自107年推出以來，每月提供30萬通勤民眾搭乘公共運輸的優惠，有效提升公共運輸使用者黏著度，也驗證整合大眾運輸定期票的政策方向。為減少私人運具並鼓勵民眾搭乘大眾運輸，積極推動1200定期票，除了將票價由1280元降為1200元，也將大台北生活圈拓展到了整個基北北桃生活圈，是邁向2050淨零碳排的重要措施。

蔣萬安說，做為首都城市，要成為一個綠色運輸的城市，更是環境永續的城市，臺北市會持續努力將綠運輸使用率從60%提升至70%，以打造一個環境永續的城市為目標，也希望未來有更多民眾及觀光客可以使用公共運輸來臺北就學、就業及旅遊。

基隆市長謝國樑表示，基隆市人口約36萬人，每天約有11萬通勤族往返雙北及桃園，其中有6萬人搭乘公共運輸工具；基北北桃1200都會通定期票實施前，基隆市民除了考量候車及乘車的時間外，還要考慮每個月約2、3000元的金錢負擔；定期票實施後，民眾只要選擇最方便的運具，不用再煩惱交通費，對於基隆市通勤族是一大福音。

桃園市長張善政強調，基北北桃4個城市共同合作催生都會通定期票開通使用後，生活圈內交通運具幾乎都適用，30天只要1200元，其中桃園極力宣傳推薦使用的就是桃園機場捷運，從A1台北車站至A21環北站全線都適用。目前機場捷運既有的30天定期票為4410元，7月起使用1200都會通定期票，30天僅需1200元，機場捷運會讓通勤族相當有感。

新北市長侯友宜表示，基北北桃4座城市每年使用公共運輸高達15億人次，4市努力整合出都會通定期票擴大實施後，讓在地居民、通勤族或國內外觀光客都可以購買使用，提供千萬民眾就業、就學、觀光、遊憩服務。

侯友宜也再次呼籲中央應編列長期預算支應，並因應各生活圈月票推動成長的運量問題未雨綢繆，千萬不要發生財務斷炊，影響公共運輸發展。

基北北桃4市長共同表示，1200都會通定期票不僅讓通勤族相當有感，服務的觸角更將延伸到基北北桃歷史、文化、人文等眾多景點，帶動觀光、經濟的活絡，也可預期整體區域均衡發展的契機到來，基北北桃4個城市將持續跨域合作努力，讓千萬民眾都能安居樂業。

▲▼三大生活圈通勤月票7月上路。（圖／交通部）

▲三大生活圈通勤月票7月上路。（圖／交通部）

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