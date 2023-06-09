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社會 社會焦點 保障人權

假投資真詐騙！桃園惡質資源回收廠坑2億落跑　10餘名移工也成人球

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員黃崇真日前接獲陳情，指稱蘆竹區威登資源回收工廠王姓業者之前打著「環保再生」、「製成燃料棒」口號，騙取業者投資從數百萬至數千萬元之譜，誆稱能讓廢棄物價格翻倍，每月獲利幾百萬元，吸引投資人砸錢入股，事後卻紛紛跳票。黃崇真根據業者提出入股證明，判斷王姓業者吸金至少超過2億元，但最近卻關門跑路，甚至連工廠內十餘名移工都不管，已要求環保局、勞動局介入，也希望檢調介入偵辦，不要讓王逍遙法外。

▲桃園市議員黃崇真今天上午前往蘆竹區威登資源回收工廠，聽取受害業者陳情。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市議員黃崇真今天上午前往蘆竹區威登資源回收工廠，聽取受害業者陳情。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市議員黃崇真今天上午前往蘆竹區威登資源回收工廠，但業者大門深鎖，只好請房東協助開門。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市議員黃崇真今天上午前往蘆竹區威登資源回收工廠，但業者大門深鎖，只好請房東協助開門。（圖／記者沈繼昌攝）

黃崇真今天上午走訪威登資源回收工廠，發現工廠大門深鎖，廠區內外堆積數以百計資源回收太空包堆放，另還有十餘名越南籍移工因王姓業者落跑，他們無法工作，三餐都曾問題，王姓業者積欠薪資至少2個月，移工們曾透過人力仲介公司向王姓業者爭取薪資，王卻回嗆「可以去告我啊！」他們是合法申請來工作，如今卻成人球無人聞問。

▲桃園市議員黃崇真今天上午前往蘆竹區威登資源回收工廠，受害投資業者與協力廠商出面陳情，受害移工也出面要求業者賠償薪資與工作權。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市議員黃崇真今天上午前往蘆竹區威登資源回收工廠，受害投資業者與協力廠商出面陳情，受害移工也出面要求業者賠償薪資與工作權。（圖／記者沈繼昌攝）

另外有多名協力廠商、投資者與房東也到場，受害廠商聲稱，王姓業者之前以「環保再生」及「製成燃料棒」等名義四處對外募資，誆稱能讓資源回收廢棄物價格翻倍，每月可獲利幾百萬元，投資人不疑有他砸錢入股，但事後卻紛紛跳票，股東們日前到場勘查，卻發現廠區內外到處堆積資源回收太空包，根本不是王姓業者所說的環保再生等績優廠商，王姓業者目前避不見面，甚至要脅協力廠商不得進入廠區內，否則提告非法入侵。

▲桃園市環保局人員說明威登回收廠已勒令停業並發文廢止工廠清理登記書。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市環保局事廢科股長楊幸僖說明威登回收廠已勒令停業並發文廢止工廠清理登記書。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市政府環境保護局事業廢棄物科股長楊幸僖指出，已於今年6月5日發文廢止威登資源回收廠清理計劃書並勒令停業，至於王姓業者違法廢棄物清理法部分，已於本月初移送桃園地檢署處理偵辦，至於現場廢棄物是否有證據保存必要，也請地檢署回文確認，如無保存必要，環保局才能依法協助清理。

▲桃園市議員黃崇真今天上午前往蘆竹區威登資源回收工廠，與受害業者籲請檢調出面協助偵辦，不要讓更多人受害。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市議員黃崇真今天上午前往蘆竹區威登資源回收工廠，與受害業者籲請檢調出面協助偵辦，不要讓更多人受害。（圖／記者沈繼昌攝）

黃崇真根據股東與協力廠商提出入股等資本證明，粗估至少吸金逾2億元，受害最大的單一股東受騙金額逾億元，根據股東們聲稱，王姓業者最近跑到中南部，以相同模式打著環保再生名義吸金，呼籲檢調單位盡快協助調查偵辦，不要讓更多無辜受害者受騙上當。

黃崇真強調，王姓業者已涉嫌假環保真吸金方式進行詐騙，業者已神隱多日，投投人擔心求償無門，因此籲請檢調單位介入調查，不免全台有更多被害人被騙。

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