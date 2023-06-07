向性騷擾說NO！桃市婦幼局明年成立　張善政：性騷防治第二防線

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時指出，針對近期媒體頻繁報導多起性騷擾事件，市府明年將成立婦幼局，成為性騷防治法第二道防線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近期媒體頻繁報導多起性騷擾事件，引發社會大眾重視，桃園市長張善政今（7）日在市政會議上表示，性騷擾事件其中關鍵在於受害人向上級申訴，卻未獲得妥善處理，引發各界質疑吃案與息事寧人之嫌疑，市府將於明年成立婦幼局，未來面對性騷擾案件，可以補強現有機制的不足，成為性騷擾防治的第二道防線，期盼能有效保障受害者的尊嚴。

張善政指出，近期揭露的性騷擾事件，逐漸形成台灣的「me too」效應，許多受害者願意挺身而出，勇敢揭發自身遭遇，市府必須加強同仁法律上認知，並責成人事處、法務局加強性平觀念、性騷擾事件通報的宣導與課程，加強正確法律認知，努力從源頭遏止相關案件的發生。

張善政認為，目前性騷擾、家庭暴力等案件，主要由社會局家庭暴力暨性侵害防治中心推動相關安全維護作為防治措施，教育局、勞動局等也有相關處理機制，明年市府婦幼局成立後，將補足現有機制的不足，並與各局處相互配合，成為性騷擾防治的第二道防線，期盼能發揮補強的效果。

張善政強調，當機關內部受理申訴案件時，機關首長或主管在第一關務必做好把關，絕不可息事寧人，若通報不及時、無法在最短時間內妥善處理，則無法撫平受害者內心創傷，造成負面情緒持續惡化、蔓延。未來婦幼局將與各局處配合，讓性騷擾防治機制更為完整，期盼能有效保障受害者之尊嚴。