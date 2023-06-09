桃園7月嬰雙側硬腦膜下血腫！監視器還原真相　竟是2保育員施虐

▲桃園市李姓與楊姓保育員遭控去年1月間在某幼兒園照顧陳姓嬰兒時，不但未妥善照護反而有高舉、搖晃或撞擊等狀況，導致嬰兒受嘔吐不斷，家長調閱監視畫面才驚覺嬰兒被傷害。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名7個月男嬰去年1月間被家長發現從幼兒園返家時，不斷出現嘔吐症狀，送醫後發現有雙側硬腦膜下血腫等傷害，家長質疑幼兒園對男嬰施虐，調閱監視器後確認李姓、楊姓2名保育員涉對男嬰有高舉、搖晃與撞擊等現象，家長一怒報警提告；桃園地檢署複訊時，2名保育員否認施虐，檢察官認為2人犯後態度欠佳且飾詞狡辯，依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，22歲的李姓保育員與25歲的楊姓保育員曾擔任龜山區某幼兒園保育員，家長指控2人於去年1月10日上午11時許、同年月12日下午2時許，照護僅7個月大陳姓男嬰時，分別對男嬰有快速高舉又重放且未保護男嬰頸部，同時有拉扯手臂、搖晃、撞擊軟墊等現象，家長接男嬰回家後發現不斷嘔吐，趕緊送醫急救，醫師診斷有雙側硬腦膜下腔積液、腦下腱膜血腫等傷害，氣得向警方報案提告，龜山警方調閱幼兒園監視畫面才還原真相。

桃檢複訊時，李、楊2人均否認犯行，辯稱沒有搖晃男嬰，是男嬰自己出力，所以想讓男嬰坐著緩和情緒等語；但檢方查勘監視畫面時，2人照護男嬰時動作明顯粗魯，被害男嬰頭部確實有遭搖晃、撞擊軟墊等行為，檢方根據林口長庚醫院提供診斷證明、市府社會局行政裁罰等佐證，確認2人犯行明確，檢方偵結依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌將2人起訴，檢察官並建請法院，2人犯後態度欠佳，飾詞狡辯且毫無悔意，請從重量刑。

桃園市政府社會局指出，針對此個案，社會局去年3月已發函裁處，對2人做出行政裁罰，其中李姓保育員裁罰6萬元，停職1年，未公告姓名；另一名楊姓保育員停職2年，並上網公告姓名，據行政罰法規定如觸犯刑事法律及違反行政法，則依刑事法處罰。