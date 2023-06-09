　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／1200元城際通勤月票7／1上路　北北基桃四首長齊聚

▲▼三大生活圈通勤月票7月上路。（圖／交通部）

▲三大生活圈通勤月票7月上路。（圖／交通部）

記者詹宜庭／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票將在7月1日上路，其中北北基桃城際通勤月票1200元、中彰投苗城際通勤月票999元（台中市民699元）、南高屏999元，北部及中部地區預計6月15日開始販售。北北基桃今（9）日聯合舉行記者會說明，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政皆出席，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

北中南三大生活圈公共運輸月票預計在7月1日上路，已進入最後準備階段。價格部分，北北基桃城際通勤月票1200元、中彰投苗城際通勤月票999元（台中市民699元）、南高屏999元。北部和中部地區預計在6月15日開始預售，南部地區預計在6月20日開放預售。

交通部日前表示，月票購買可採單一訂價或採「城際通勤月票」及「都市內通勤月票」兩種方式，其餘縣市可依地區特性因地制宜規劃，或以單一縣市、與鄰近縣市結合等方式規劃月票方案。其中，「北北基桃」規劃的1200城際通勤月票，30天內可無限次搭乘生活圈境內捷運、輕軌、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）及公共自行車（除桃園市前60分鐘免費外，其餘均前30分鐘免費），較原先雙北推出的1280月票價格更優惠。

販售通路部分，6月15日起包含台北捷運車站各站（117站）、新北捷運環狀線各站（14站）、桃園捷運各站（除A20興南站外，共23站）、新北輕軌車站3站（淡海輕軌V01紅樹林站、V26淡水漁人碼頭站、安坑輕軌K09十四張站）、國光客運場站6站，以及台北市政府轉運站悠遊卡客服中心，都可以購買票卡及加值1200元月票；另外也可透過悠遊付及Samsung Wallet悠遊卡等app以虛擬卡方式加值購買1200元月票。7月1日起台鐵指定車站共34站也可加值及購買月票。

除了三大生活圈11縣市外，還有9縣市預計在年底前推出通勤月票方案，並新增三大生活圈，其中「桃竹竹苗生活圈」研擬桃竹竹苗城際通勤月票999元、桃竹竹通勤月票799元、竹竹苗699元、竹竹288元；「北宜生活圈」則規劃宜蘭縣內通勤月票750元、北宜國道通勤月票1800元、北宜國道及雙北2300元；「雲嘉嘉南生活圈」方案則在規劃中。

此外，花蓮、台東和澎湖則將各別推出各自的通勤月票，其中花蓮縣內通勤月票99元，若含台鐵通勤月票299元，含台鐵和公路客運通勤月票399元；台東縣內通勤月票則規劃299元；澎湖縣則仍在規劃中。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
羅百吉超跑違停人行道！　囂張嗆：停路邊被撞損失上千萬
朱學恒中斷直播！　「先請妳離開」她錯愕離場
快訊／自曝遭朱學恒侵犯強吻　鍾沛君首發聲
快訊／真的掰了！　朱學恒YT頻道改名
快訊／衛生局開鍘！　「抹布水牛肉麵」挨罰金額曝
快訊／國中會考成績公布！　高分群佔比創新高
朱學恒「狂批性騷」畫面挖出！　鍾沛君同場表情曝光
蔡瑞雪「內衣褲外穿」破尺度！　網驚：看不懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

昨晚與朱學恒直播突被請走　吳怡玎「憂模糊焦點」臨時缺席今記者會

劉仕傑被控性騷擾　王婉諭道歉：絕不姑息！將提供受害者法律協助

睽違9年！國慶焰火移師台中　盧秀燕：全力以赴榮耀台中

LIVE／1200元城際通勤月票7／1上路　北北基桃四首長齊聚

快訊／遭朱學恒侵犯強吻　鍾沛君：給我一點時間整理心情

遭朱學恒強吻性騷！鍾沛君提出「1特別要求」　鄉民女神狂讚

相隔9年重回台中　今年國慶焰火台中梧棲漁港登場

李正皓退選　連署小組遺憾：仍將司法證據視為抹黑

侯辦嗆「私幼餵藥」市長專案報告是政治操作　她批：這是侯友宜責任

李正皓退選　民進黨尊重：肯定他勇於負責釋疑的態度

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

昨晚與朱學恒直播突被請走　吳怡玎「憂模糊焦點」臨時缺席今記者會

劉仕傑被控性騷擾　王婉諭道歉：絕不姑息！將提供受害者法律協助

睽違9年！國慶焰火移師台中　盧秀燕：全力以赴榮耀台中

LIVE／1200元城際通勤月票7／1上路　北北基桃四首長齊聚

快訊／遭朱學恒侵犯強吻　鍾沛君：給我一點時間整理心情

遭朱學恒強吻性騷！鍾沛君提出「1特別要求」　鄉民女神狂讚

相隔9年重回台中　今年國慶焰火台中梧棲漁港登場

李正皓退選　連署小組遺憾：仍將司法證據視為抹黑

侯辦嗆「私幼餵藥」市長專案報告是政治操作　她批：這是侯友宜責任

李正皓退選　民進黨尊重：肯定他勇於負責釋疑的態度

昨晚與朱學恒直播突被請走　吳怡玎「憂模糊焦點」臨時缺席今記者會

美容師作腹部手術突然腦死　意外發現開刀醫是「下班護士假冒」

快訊／北市中山區車禍！　賓利「變換車道」碰撞軍用巴士

劉仕傑被控性騷擾　王婉諭道歉：絕不姑息！將提供受害者法律協助

韓媒爆料威達爾要回斗山熊　今對兄弟離台前最後一戰？

克蕭生涯2900K達陣！　7局無失分率隊完封紅人追平百年紀錄

劇迷暴動！趙寶兒回歸《九尾狐1938》　業界：她放棄至少25萬酬勞

快訊／台南某國小男老師墜樓　失去生命跡象...2班學生目擊嚇壞

富邦「繽紛盛夏」穿花襯衫、海灘褲　運動女神房思瑜來開球

快訊／宜蘭龜山島小快艇翻覆沉沒！船上3人困海中　海巡急出動救援

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

鍾沛君遭朱學恒強吻　高嘉瑜現身說話了

朱學恒強吻鍾沛君　6千人洗版曝1疑點

快訊／李正皓宣布退選　強調捍衛自己清白的決心不變

朱學恒強吻摟抱性騷女議員　鍾沛君：嘴唇噁心涼意讓我整個人僵住

劉仕傑遭影射性騷「強吻拉手摸下體」　緊急關閉臉書

朱學恒YT斗內收入8位數　支持者怒嗆

鍾沛君遭朱學恒強吻　藍綠齊撻伐

朱學恒性騷完上節目罵性騷　黃士修：這很正常

朱學恒現身直播　說明性騷擾始末

鍾沛君遭朱學恒強吻　前主播爆被「他」職場性騷

朱學恒強吻鍾沛君！宿敵周玉蔻發聲了

朱學恒道歉分2版　網抓包魔鬼細節

更多熱門

相關新聞

侯辦嗆「私幼餵藥」市長專案報告是政治操作　她批：這是侯友宜責任

侯辦嗆「私幼餵藥」市長專案報告是政治操作　她批：這是侯友宜責任

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，多位家長更指控市府不聞不問。而侯友宜競選辦公室回應「該議題不應該延伸成政治性的議題」，時代力量立委王婉諭8日痛批，針對社會關注事件，到議會做專案報告是侯友宜的責任，哪個家長想得到，把自己的孩子送到準公共幼兒園，卻被餵食三級與四級毒品？發生這麼嚴重的事情，還要反過來被指責「別延伸成政治議題」？

新北市府拒公開幼兒園餵藥案｢何時採檢｣　他痛批：還要蓋牌到何時

新北市府拒公開幼兒園餵藥案｢何時採檢｣　他痛批：還要蓋牌到何時

反黑金不考慮選票！　侯友宜直喊「驚啥」：就是殺到沒

反黑金不考慮選票！　侯友宜直喊「驚啥」：就是殺到沒

學生問「兩岸立場」　侯友宜：我反台獨反一國兩制、信守中華民國憲法

學生問「兩岸立場」　侯友宜：我反台獨反一國兩制、信守中華民國憲法

快訊／致敬郭台銘！　侯友宜拋首政見「0到6歲國家養」　

快訊／致敬郭台銘！　侯友宜拋首政見「0到6歲國家養」　

關鍵字：

月票城際通勤月票北北基桃蔣萬安張善政侯友宜謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

鍾沛君遭朱學恒強吻　高嘉瑜現身說話了

台中5億高中生4大疑點　高大成轟夏男說謊

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

朱俐靜離世11個月…　Lulu凌晨突曬貼臉合照惹淚

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面