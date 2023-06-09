LIVE／1200元城際通勤月票7／1上路　北北基桃四首長齊聚

▲三大生活圈通勤月票7月上路。（圖／交通部）

記者詹宜庭／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票將在7月1日上路，其中北北基桃城際通勤月票1200元、中彰投苗城際通勤月票999元（台中市民699元）、南高屏999元，北部及中部地區預計6月15日開始販售。北北基桃今（9）日聯合舉行記者會說明，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政皆出席，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

北中南三大生活圈公共運輸月票預計在7月1日上路，已進入最後準備階段。價格部分，北北基桃城際通勤月票1200元、中彰投苗城際通勤月票999元（台中市民699元）、南高屏999元。北部和中部地區預計在6月15日開始預售，南部地區預計在6月20日開放預售。

交通部日前表示，月票購買可採單一訂價或採「城際通勤月票」及「都市內通勤月票」兩種方式，其餘縣市可依地區特性因地制宜規劃，或以單一縣市、與鄰近縣市結合等方式規劃月票方案。其中，「北北基桃」規劃的1200城際通勤月票，30天內可無限次搭乘生活圈境內捷運、輕軌、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）及公共自行車（除桃園市前60分鐘免費外，其餘均前30分鐘免費），較原先雙北推出的1280月票價格更優惠。

販售通路部分，6月15日起包含台北捷運車站各站（117站）、新北捷運環狀線各站（14站）、桃園捷運各站（除A20興南站外，共23站）、新北輕軌車站3站（淡海輕軌V01紅樹林站、V26淡水漁人碼頭站、安坑輕軌K09十四張站）、國光客運場站6站，以及台北市政府轉運站悠遊卡客服中心，都可以購買票卡及加值1200元月票；另外也可透過悠遊付及Samsung Wallet悠遊卡等app以虛擬卡方式加值購買1200元月票。7月1日起台鐵指定車站共34站也可加值及購買月票。

除了三大生活圈11縣市外，還有9縣市預計在年底前推出通勤月票方案，並新增三大生活圈，其中「桃竹竹苗生活圈」研擬桃竹竹苗城際通勤月票999元、桃竹竹通勤月票799元、竹竹苗699元、竹竹288元；「北宜生活圈」則規劃宜蘭縣內通勤月票750元、北宜國道通勤月票1800元、北宜國道及雙北2300元；「雲嘉嘉南生活圈」方案則在規劃中。

此外，花蓮、台東和澎湖則將各別推出各自的通勤月票，其中花蓮縣內通勤月票99元，若含台鐵通勤月票299元，含台鐵和公路客運通勤月票399元；台東縣內通勤月票則規劃299元；澎湖縣則仍在規劃中。