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心情差睡不著...打火機點燃棉被「差點燒掉整間廟」　無聊男下場曝

▲桃園市何姓男子去年10月，在桃園療養院附近廟宇持紙板燃燒廟宇內棉被、祭祀物等物，路人見狀合力滅火，警方根據監視器查獲何男到案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市何姓男子去年10月，在桃園療養院附近廟宇持紙板燃燒廟宇內棉被、祭祀物等物，路人見狀合力滅火，警方根據監視器查獲何男到案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓男子去年10月在桃園區桃園療養院旁的萬善廟裡，以打火機燃燒紙板後，點燃廟內棉被、香爐與祭祀物品等物，火勢竄燒後瞬間延燒至廟宇內牆壁、樑柱，路人見狀後合力協助撲滅火勢，桃園警方據報後根據監視器確認何男涉嫌縱火循線拘捕到案。桃檢調查時，何坦承不諱，辯稱因心情不佳無法入眠才涉案，檢方偵結依縱火罪將他起訴。

檢警調查，39歲的何姓男子於去年10月25日晚間7時32分許，在桃園療養院旁之萬善廟，見四下無人，竟以打火機點燃衛生紙，再引燃廟宇內棉被，供桌上酒杯、祭祀物、香爐等物，火勢竄出後更引燃地板、牆壁與樑柱，廟宇冒出熊熊火焰後引發路人注意。

幾名路人合力協助將火勢撲滅並報警處理，桃園警方根據監視器循線查出何男涉嫌縱火，桃園市消防局人員鑑識後確認有縱火跡象，警方則依公共危險罪嫌將何男函送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，何男坦承犯行不諱，辯稱案發當日因心情不佳無法入眠，才放火燒毀廟宇內物品，警方與路人則指證歷歷並提供監視器截圖照片等佐證，檢方偵結依放火燒燬現非供人使用之他人所有建築物罪嫌將何男提起公訴。

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