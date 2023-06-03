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中原大學睽違3年畢業典禮　張善政：充實人生每1分鐘

▲桃園市長張善政今天出席中原大學畢業典禮，勉勵畢業生勇於接受挑戰、充實人生每一分鐘，持續吸收經驗、精進自我能力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天出席中原大學畢業典禮，勉勵畢業生勇於接受挑戰、充實人生每一分鐘，持續吸收經驗、精進自我能力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中原大學今（3）日舉行畢業典禮，因疫情影響已暌違三年迎來實體畢業典禮，校長李英明期勉，畢業後要讓自己數位轉型，並慎用數位科技造福人群，成為改變世界的重要力量；市長張善政也以桃園大家長身分勉勵畢業生，不要放棄每個讓自己經歷更多挑戰、吸收更多經驗的機會，勇於接受挑戰、充實人生每一分鐘。

▲中原大學今天舉辦畢業典禮，畢業生與家長於鐘塔草坪前拍照留念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中原大學今天舉辦畢業典禮，畢業生與家長於鐘塔前拍照留念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中原大學這場睽違三年來首次舉辦實體畢業典禮於下午3時於中正樓禮堂舉行，今年畢業生共有三千七百餘人，其中「中原大學與美國天普大學商學管理雙學士學位學程」誕生第一屆畢業生，共有9位學生同時取得兩校學位，更成為炙手可熱的國際人才。

▲中原大學今天下午舉行畢業典禮，校長李英明勉勵畢業生要慎用數位科技造福人群。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中原大學今天下午舉行畢業典禮，校長李英明勉勵畢業生要慎用數位科技造福人群。（圖／記者沈繼昌翻攝）

校長李英明致詞時說，如今已進入數位時代，與數位相關的科技日新月異發展，期許畢業生未來要讓自己數位轉型，且慎用數位科技來造福人群，成為改變世界的重要力量；中原大學董事長張光正也與畢業生、家長分享中原大學近期榮譽事蹟，包括連續三年學士班新生註冊率100%、連續兩年榮獲教育部「高等教育深耕計畫」私立綜合大學最高補助金額、連續兩年蟬聯UVL大專排球聯賽公開一級男子組冠軍，以及睽違32年再度承辦全國大專校院運動會圓滿成功，讓全國民眾看見這項在桃園發光發熱的重要運動賽事。

應邀出席的市長張善政表示，恭喜畢業生從辦學績效非常好且是桃園驕傲的中原大學畢業，以中原大學賦予學生的能力與「全人教育」訓練，相信畢業生未來會有很好的發展。同時還勵畢業生不要放棄每一個讓自己經歷更多挑戰、吸收更多經驗機會，也不要沉迷於小確幸，應勇於接受更大的挑戰，祝福所有中原畢業生「全人展翅‧如鷹上騰」。

▲中原大學今天舉辦畢業典禮，師長帶領碩博士生與畢業生進行校園最後巡禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中原大學今天舉辦畢業典禮，師長帶領碩博士生與畢業生進行校園最後巡禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政也分享自己一路走來多次職涯轉換的經驗，從在美國獲得博士學位，陸續任職於台大土木系、國科會、宏碁與Google，後續入閣擔任政務委員、科技部長、行政院副院長及院長，2016年卸下行政院長職務後當起快樂的假日農夫，爾後歷經成為副總統候選人，並於去年接受國民黨徵召參選桃園市長，有幸當選桃園市長，進而能認識桃園這座城市所面臨的機會與挑戰，張善政最後勉勵畢業生要勇於接受挑戰、充實人生的每一分鐘，持續吸收經驗、精進自我能力。

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