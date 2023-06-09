川普二度面臨聯邦指控「2024還能選總統嗎？」　5大QA一次看

▲川普已經投入2024年總統大選。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

前美國總統川普（Donald Trump）成為美國首位面臨聯邦指控的卸任總統，他如今被控2宗刑事案件，同時還有另外2件行為調查正在進行中，是否會被逮捕？能否繼續投入2024年總統大選競選活動？本報整理出五大關鍵問答。

1、川普面臨哪些指控？



川普被指控，2016年10月競選總統期間，要求私人律師柯恩（Michael Cohen）向A片女星丹尼爾斯支付13萬美元（約台幣396萬元）封口費，但在帳面紀錄上，卻把這筆款項登記為法律費用，已經涉嫌作假帳，今年4月被曼哈頓地區檢察官提出34項偽造商業紀錄的聯邦重罪指控。他迄今不認罪，預計明年3月在紐約開庭。

川普2021年卸任後，把白宮機密文件帶回佛州住所海湖莊園（Mar-a-Lago），迄今搜出300多份機密文件，並涉嫌阻撓調查及妨礙政府取回資料，本月8日被特別檢察官正式起訴7項聯邦刑事罪名。

▲川普坐在白宮橢圓辦公桌。（圖／達志影像／美聯社）

2、川普還能選總統嗎？

是的，川普仍能繼續2024年總統競選活動。根據美國憲法，總統人選僅有三項必要條件，必須是在美國出生的公民、至少年滿35歲、在美國居住至少14年。

加州洛約拉法學院（LLS）公共服務學院創辦主任萊文森（Jessica Levinson）解釋，「從法律角度來說，沒有一個門檻能夠阻止被控國家罪行的前總統競選公職，即使被定罪也是如此。」但她認為，這實際上構成很大問題，「如果真的發生了這種事，在實務上，你要如何在牢裡治理這個國家？」

3、川普被逮捕了嗎？

不，即使一個人被起訴，也不會立刻被捕。但據川普8日在自創社群平台Truth Social的說法，他已經被傳喚，預計當地時間13日下午3時在邁阿密聯邦法院出庭。

▲2022年8月，聯邦調查局（FBI）在海湖莊園執行搜查令期間查獲的財產收據。（圖／達志影像／美聯社）



4、機密文件是什麼？

機密文件是被美國政府視為敏感的資訊，若未經授權公布，可能對國安構成潛在威脅，依據資訊外洩後對國安的影響程度分級，依序為極機密（top secret）、機密（secret）、密級（confidential）。

5、這對川普與其2024競選意味著什麼？

哥倫比亞廣播公司（CBS）政治新聞主任戈梅茲（Fin Gómez）認為，川普面臨前所未有的第二次聯邦起訴，可能對他進行中的2024年總統競選產生嚴重影響。

戈梅茲指出，川普經歷第一次聯邦指控後，支持率不降反升，「在事情發生後，他的民調數字立刻提高」。但這次情況顯然更嚴重，畢竟這些訴訟仍屬於聯邦層級案件。共和黨競爭對手的消息人士相信，「從長遠來看，隨著這個循環持續下去，可能傷害（川普）」，以至於讓他失去選情領先的優勢地位。