朱學恒堅稱「喝到斷片不記得」　PTT揪2動作很清醒：打臉自己

▲朱學恒表示當時自己喝到斷片，對於後續發生的事情不太清楚。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

國民黨市議員鍾沛君遭到名嘴朱學恒在餐會中，毫無預警的強吻、摟抱，甚至對她說，「反正妳明天也不會記得」，朱學恒事後坦承此事，但強調自己當天是喝到斷片，後續發生的事情完全不清楚，就有網友疑惑，喝到斷片應該會直接睡著，完全無法行動，朱學恒卻仍有辦法強吻並叫車，很不合理，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「真的有人喝到斷片嗎？」因為體質關係，他喝到掛的時候就會睡著，完全沒辦法進行任何行為，但是事後不會有記憶消失的問題，因此很好奇，喝酒喝到斷片是什麼感覺？

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貼文一出，網友表示，喝到睡著是醉倒，斷片是記憶消失，「斷片就當下行為看似正常但沒有記憶，只是要用這當藉口也很瞎」、「說斷片是睡著的是太年輕嗎？那個叫醉倒，不是斷片，斷片就是你不記得」、「通常是直接倒下，不可能有辦法亂來」、「真正喝醉就倒了，哪來齣頭（花樣）那麼多」、「斷片不是失去意識，是你突然發現已經早上了，中間記憶像是被刪除」。

▲網友分享斷片的經驗。（圖／翻攝自PTT）

其中，多數網友不接受朱學恒的說法，「喝到斷片會做完講反正妳明天不記得？」「斷片確實不能當藉口啊，會做錯事的一定本身就有問題了」、「喝到斷片強吻後輩完全沒印象，但還能正確操作uber叫車？」「喝到斷片還能叫Uber我是第一次聽到啦」、「斷片是直接倒，還能強吻個屁」。

也有網友分享經驗，真的會記憶消失，「斷片真的可以自動導航回家，還可以洗澡完才躺床睡覺，不過會沒有中間的記憶」、「喝過，真的一段記憶直接不見，有夠可怕」、「有一次喝到發酒瘋，醒來後發現有些記憶不見了，只記得當下爆哭而已，別人說我一直吐我也沒印象」、「我有一次喝半瓶高粱，隔天朋友拿一張我拿高粱瓶唱歌的照片，我完全沒印象」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。