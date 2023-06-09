快訊／衛生局開鍘！「抹布水牛肉麵」挨罰6萬　揪出2缺失

▲遭踢爆疑將抹布水擰進煮麵鍋中，石牌志明牛肉麵店暫停營業。（圖／記者吳立言攝）

記者洪巧藍／台北報導

北投志明牛肉麵爆食安問題，有外送員po出店家「將抹布水擠入煮麵湯鍋內」的密錄器畫面，業者承認疏失後，將該分店關閉。北市衛生局今（9）日公布分店與總店稽查結果，分別發現2項缺失，依照食品安全衛生管理法共裁處6萬元罰鍰。至於分店使用抹布水，行為違反食品安全衛生規範準則，要求立即改正，但業者近期未營業，會於其復業之後不定期進行稽查。

一名外送員在「爆怨公社」爆料，4日中午到志明牛肉麵石牌分店取餐，在等餐時看到店員用抹布擦拭調理餐檯後，直接將抹布水擰進下麵、燙菜的湯鍋，覺得反胃噁心，因此將密錄的影片公布。老闆後續發出聲明稿，指出自己督導不周，除了向社會大眾致歉，即日起石牌分店將暫時歇業，

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北市衛生局副局長李碧慧表示，衛生局已經於6月5日及6日於該業者事發分店及總店查核，其中分店未投保產品責任險，總店部分則是未依規定標示牛肉及豬肉原料原產地資訊及使用基因改造食品未標示「基因改造」或「含基因改造」字樣，已分別違反《食品安全衛生管理法》，分店及總店各裁罰新台幣3萬元罰鍰。

針對使用抹布水問題，李碧慧表示，現場衛生查核結果，該分店已暫停營業，惟依據媒體提供影片，該分店已違反食品安全衛生規範準則，衛生局已命業者改正不得再有類似行為，並列管該業者於其復業後不定期進行稽查，若再查有相同情事，將依《食安法》裁處6萬元。

至於總店，現場查有部分衛生缺失、未更新食品業者登錄資訊及食材供應商來源資料不完整，已開立限期改正單，若屆期複查未改善，會依照《食安法》裁處3萬元。