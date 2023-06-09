朱學恒強吻鍾沛君「3年前就在意淫」　轉發比基尼照稱：尺寸不對

記者黃翊婷／綜合報導

名嘴朱學恒8日遭國民黨台北市議員鍾沛君指控強吻性騷擾，他晚間透過臉書發文道歉，但仍然無法平息眾怒。還有眼尖網友發現，朱學恒2020年7月10日曾轉發鍾沛君前往綠島旅遊時穿著比基尼拍攝的照片，並評論「欺世盜名，這尺寸我覺得不對【推眼鏡】」，遭批評「真的是有跡可循」、「原來那時候就開始了」、「噁心不要臉，原來3年前就在意淫」。

▲朱學恒3年前轉發鍾沛君的比基尼照，如今被網友挖出來抨擊。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

鍾沛君8日在臉書發文指控，朱學恒去年8月在餐會中無預警對她強吻、摟抱，甚至說出「反正妳明天也不會記得」等話，讓她感到十分震驚與憤怒；近期因為政壇性騷擾事件連環爆，她與朱學恒皆受邀上節目談論此事，沒想到朱竟然當著她的面，一副若無其事的樣子，還能義正辭嚴地痛批性騷擾，「他怎麼敢？他怎麼好意思？」

▼▲朱學恒坦承性騷擾並道歉。（圖／翻攝自YouTube、Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

文章公開之後，朱學恒在同日晚間於直播承認此事，表明當天喝到斷片，後續發生的事情真心完全不清楚；接著，他又透過臉書發文道歉，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」卻還是難以平息眾怒。

有眼尖網友發現，朱學恒曾在2020年7月10日轉發鍾沛君前往綠島旅遊的照片，照片中鍾穿著綠色的比基尼，手上捧著一碗冰，笑容十分燦爛，朱則留下一句文字評論「欺世盜名，這尺寸我覺得不對【推眼鏡】」。

▲網友留言批評。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

如今朱學恒坦承性騷擾鍾沛君，這篇文章底下也陸續湧入網友留言，「神串留名」、「看來不只一次」、「什麼尺寸關你屁事？噁爛」、「噁心不要臉，原來3年前就在意淫」、「原來那時候就開始了，真的有跡可循」。

朱學恒3年前這篇文章也被網紅「四叉貓」劉宇抓包，臉書粉專「叫不醒的都叫做遠方」則貼出文章截圖，並點名朱學恒直批，「豬哥當初一定覺得自己幽默風趣，但現在只留下噁心的證據真的快被笑死了，壞人自有天收偶爾也是蠻靈驗的。」

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