朱學恒強吻鍾沛君還上節目罵性騷　黃士修：這很正常啊

▲鍾沛君爆料曾遭朱學恒強吻。（資料圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君昨（8）日晚間揭露，政治評論家朱學恒去年8月在餐會上對她強吻、摟抱，還說「反正妳明天也不會記得」。2人周一（5日）一起出席政論節目時，朱學恒竟當著她的面對性騷案高談闊論，讓她看得震驚又憤怒，「怎麼好意思？」核能流言終結者創辦人黃士修則說，「這很正常啊」。

黃士修昨晚在臉書發文表示，對於當事人道歉認錯，社會是否接受自有公評，他沒有要落井下石，但對於受害者提到，「他也當著我的面，正經八百，義正辭嚴的痛批性騷。他怎麼敢？他怎麼好意思？」他則認為，「我覺得這很正常啊」。

▲黃士修認為性騷加害人上節目批評性騷很正常。（資料圖／記者陳詩璧攝）



黃士修指出，某位資深媒體人酒駕，多年後也上節目痛批酒駕，還巧妙避開喪親之痛的時間點，「該痛批就痛批，正因為自己犯過，更需要義正辭嚴地痛批。沒有什麼最不該談的議題，賺通告費、賺流量，本來就是一份職業」。

黃士修最後提到，他一直支持性平，不論男女都要保護自己，「但我本質上不認同MeToo運動，所以沒有打算跟著MeToo，謝謝」。

▼黃士修PO文。（圖／翻攝自Facebook）

