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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱學恒遭爆強吻鍾沛君！「宿敵」周玉蔻發聲：感到十分難過

▲▼周玉蔻北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者劉昌松攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨市議員鍾沛君8日揭露，遭到名嘴朱學恒在餐會中無預警強吻、摟抱，甚至對她說，「反正妳明天也不會記得」。朱學恒8日晚間雖已道歉，並強調願意承擔所有的後果，但仍無法平息各方砲火。對此，朱學恒的「宿敵」、資深媒體人周玉蔻也針對此事發表看法了。

針對朱學恒遭鍾沛君指控在餐會中強吻對方，周玉蔻8日晚間在臉書發文指出，她看完「鍾沛君悲痛控訴遭朱學恆強迫親吻性騷擾，歷經痛苦過程，朱學恆切結書賴皮，而且性騷其他女性」的全文後，感到十分難過，同時她也向鍾沛君喊話「沛君加油」，並附上一個愛心符號。

▲▼「郭台銘有話對你說」台北場，嘉賓朱學恒。（圖／記者李毓康攝）

▲朱學恒遭爆性騷。（圖／記者李毓康攝）

事實上，周玉蔻過去就曾多次和朱學恒槓上，她在2020年的台北市萊牛風波中，發起民眾抵制店家活動，卻遭朱學恒在網路直播批「就是惡毒至極的側翼」、「噁心」、「下流」，事後提告但被檢方處分不起訴；2021年周玉蔻在Hit FM聯播網主持的節目《周玉蔻嗆新聞》因經營不善收攤時，朱學恒還曾送了2盆花籃到Hit FM，卡片上寫著「感謝趕走周玉蔻，為民除害」，酸度破表引起討論。

另外，周玉蔻在2022年自爆確診時，因自稱北市衛生局安排醫生親自到她家中，一對一重新做PCR，引發外界質疑特權，她事後雖澄清，本來要搭防疫計程車，但因人手不夠才自行聯繫萬芳醫院醫師到宅採檢，但此說法也被朱學恒痛批，稱防疫計程車不夠，難道家醫科主任人力就很夠，「夠到可以專程跑來你家採檢？這是哪種外星邏輯？」

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