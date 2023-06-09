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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱學恒強吻後當她面幹譙民進黨性騷案　鍾沛君忍淚：怎麼好意思

▲朱學恒評論性騷案，約11：10起。（影／翻攝自YouTube／57爆新聞）

記者崔子柔／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君昨（8）日晚間揭露，政治評論家朱學恒去年8月在餐會上對她強吻、摟抱，還說「反正妳明天也不會記得」，結果2人周一（5日）一起出席政論節目，朱學恒竟對性騷案高談闊論，讓她看得震驚又憤怒。鍾沛君文中所指的錄影現場，似乎就是《57爆新聞》。

鍾沛君提到，她當下不斷提醒自己絕對不可以哭出來，並透露該節目在周一錄影，現場有資深媒體人黃暐瀚、主播徐俊相，朱學恒也出席，當時談論的話題為性騷擾事件，上述線索都和《57爆新聞》內容吻合。

▲▼朱學恒。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒強吻鍾沛君。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

朱學恒先前在該節目中指出，民進黨爆發的一連串事件已經不只是性騷擾，還涉及職場霸凌，最後的處理竟然是要受害者向加害者道歉，「太過荒謬」，更稱現實世界比《人選之人──造浪者》劇中的情形還更恐怖、沒有正義。

朱學恒在5日播出的節目中表示，民進黨立委林靜儀藉由性騷擾事件做政治攻擊，「她特別跳出來講，她沒有反省，沒有思考自己就是封殺性騷擾防治提案的其中一員」，「民進黨為什麼發生性騷擾案件？妳有沒有反省、妳有沒有檢討？如果都不檢討，只想到拿來攻擊、拿來競選的話，我想民進黨的反省到現在看起來一文不值」。

臉書粉專「公民1985行動聯盟」則PO出影片表示，「好你個朱學恒～連市議員鍾沛君都敢性騷擾，還有多少受害者沒曝光」，內容為朱學恒在節目上抨擊民進黨性騷事件的片段，他指出「你滿口仁義道德，一肚子男盜女娼，你滿口講的是婦女的事情就是民進黨的事、就是國家的事，結果是你婦女部主任親自壓下來」。

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