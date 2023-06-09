朱學恒認性騷　昔酸來賓豬哥「看到雞排妹就靠過去」

記者黃翊婷／綜合報導

名嘴朱學恒8日遭國民黨台北市議員鍾沛君指控強吻性騷擾，雖然他已經在直播及臉書發文道歉，但還是被網友們挖出許多過往言論打臉，其中，他曾在2021年2月5日時於政論節目上談論「雞排妹」鄭家純指控歌手翁立友性騷擾的事件，直言自己很討厭雞排妹，「哪像你們這些豬哥，豬哥看到就靠過去」。

▲朱學恒承認性騷擾鍾沛君。（資料照／記者李毓康攝，下同。）

鍾沛君8日在臉書發文指控，朱學恒去年8月在餐會中無預警對她強吻、摟抱，甚至說出「反正妳明天也不會記得」等話，事後卻能若無其事痛批其他性騷擾事件的加害者，讓她感到十分憤怒。對此，朱學恒在同日晚間分別於直播及臉書公開承認此事並道歉，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」

然而，網友們並不買帳，紛紛挖出朱學恒過往上節目的言論或是臉書文章打臉，其中，他2021年2月5日在政論節目「國民大會」中談論雞排妹鄭家純指控翁立友性騷擾一事（45分48秒），主持人謝曜州先是提到，朱有跟他說，如果自己是翁立友，會直接跟雞排妹面對面，跪下說「求妳告我」。

▲翁立友曾被控性騷擾雞排妹。

朱學恒隨即接話表示，翁立友應該斬雞頭、立誓，因為觀眾就是想看到血流成河，然而翁立友的記者會卻變成「財哥檳榔」，說話吞吞吐吐，製作單位可能要用1.5倍速播放大家才能看懂，「危機處理有很多時候就是正面面對會比較好」。

而在同一節目的廣告時間中（51分59秒），朱學恒透露曾跟雞排妹在節目裡吵架，當時他坐得比較遠，「我從以前就很討厭雞排妹，哪像你們這些豬哥，豬哥看到就靠過去」。

一旁的來賓媒體人黃暐瀚也半開玩笑道，「他可以笑別人豬哥，為什麼，因為他是朱大哥。」如今朱學恒坦承性騷擾鍾沛君，當時的言論也被大眾拿出來重新檢視，這場風波究竟會如何收場，各界都在關注。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。