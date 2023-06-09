朱學恒道歉還分「2種版本」　眾人抓包魔鬼細節：要不要一次講清楚

▲朱學恒被市議員鍾沛君指控性騷擾，他8日晚間透過臉書道歉，不料被網友抓包，道歉文竟分2種版本。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君8日指控，在餐會中遭名嘴朱學恒強吻及擁抱。朱學恒8日晚間在臉書發文道歉，沒想到有眼尖的網友，朱學恒的道歉文有2種版本，其中一個版本寫下「向所有被我冒犯的人道歉」，讓不少人質疑事件是否如同鍾沛君所言，受害者其實不只1人，要求朱學恒把事件說明清楚。

▲朱學恒道歉文。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

鍾沛君爆料性騷擾事件後，朱學恒第一時間在臉書發文道歉，「我的確犯錯，也會面對一切的後果，在此向所有被我冒犯的人道歉」，沒想到不久後他突然刪文，並發布第2版本的道歉文，「我的確犯錯，也會面對一切的後果，在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。

網友比較2個版本的道歉文後，發現朱學恒第1版是向「所有被我冒犯的人道歉」，讓不少人質疑，是否如同鍾沛君所言，受害者不只1人，有網友說「請問所有是幾個」、「除了鍾沛君還有誰要道歉，要不要一次全部講清楚說明白」、「要改幾次」、「所以到底是一個，還是很多個」，連「盾牌牙醫」史書華也在留言區說，「所以，冒犯了多少人」。不過朱學恒截至發稿前，都未做出任何說明。