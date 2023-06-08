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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱學恒強吻「反正妳明天也不會記得」　鍾沛君爆：我不是唯一受害者

▲▼朱學恒談抖內送花堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱學恒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者董美琪／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君今晚發文表示，去年曾遭到名嘴朱學恒性騷擾，趁聚餐友人離開後，強行遭朱擁吻兩次，鍾沛君隱忍多時，「至今，我還是不會忘記，朱學恒竟然笑著回我『我剛叫的Uber也到了！』」對此，許多政客名嘴不分藍綠，第一時間湧入臉書留言給予加油打氣。鍾沛君更指出，自己不是唯一被朱學恒強摟強吻的人。

▲台北市議員鍾沛君。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員鍾沛君。（圖／記者林敬旻攝）

鍾沛君今晚發文全文如下：

「我們這個社會，大概有八成的女性，像這樣有被性騷擾敢怒不敢言的狀況，她（高嘉瑜）說台灣女性大概有八成。」

這個星期一的錄影現場，暐瀚哥說完，主持人俊相哥轉頭問我，怎麼看民進黨處理性騷擾事件的態度，其實那一秒，我腦海一片空白，幾乎沒辦法開口，因為十個月前，對我上下其手的那個人，正坐在我右手邊不到一公尺處，若無其事的看著這一切。

在那之前三天的錄影現場，他也當著我的面，正經八百，義正辭嚴的痛批性騷。

他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒，手腳冰冷，不斷提醒自己絕對不可以哭出來。
「犯錯的人不是我！」

回到2019年，我陸續因為各種議題，接受朱學恒訪問，有時結束一個通告，下個節目又要同台，中間空檔，他會貌似不經意的問：「要不要一起吃個飯？」對我而言，他算是個風趣的工作夥伴，但當時還不是可以單獨吃飯的交情，因此，哪怕是一杯咖啡，我也從來沒有答應過。

之後的一年多，他還是陸續提出邀約，被我婉拒也多沒說過什麼，一直到2020年底開刀前夕，我第一次和朱學恒在外吃飯。席間，他就像是個好大哥，給我社群的建議，替我加油。

2022年上半年，我分別和朱學恒吃了兩次飯，輪流請客，地點都在人擠人的居酒屋，談的都是工作。八月，他又來邀約晚餐，我提議邀一位女性醫師Ｈ，我們的共同朋友一起來。

八月六日晚上六點半，我第一個坐進Ｈ訂的餐廳包廂，選了最內角靠牆的位子，抬頭便看到天花板的監視器閃著燈。
「這餐廳很注重細節。」

但當時我還沒想到，這個監視器會對我的人生起多大的改變。

很快，朱學恒和Ｈ陸續抵達，朱選擇坐餐桌靠門那一側，而Ｈ坐在我的右手邊。席間，朱學恒提到自己規劃要去故宮晶華吃播，Ｈ爽快的說願意贊助餐費，因為「想看學恒為正義發聲！」

我們聊政治，聊疫情，聊各種網路的現象，朱學恒還大談自己有個賢內助。晚間八點多，Ｈ打算加點食物被店家告知已經沒有菜，但是可以買外食，於是，Ｈ離席去隔壁的便利商店，我也離開包廂去洗手間。

九點半左右，Ｈ的丈夫前來接她順便進到包廂和朱學恒打招呼，也許是想著故宮那頓的贊助，或者，還想得到更多，朱學恒對著第一次見面的Ｈ丈夫口若懸河侃侃而談，那十幾分鐘內，包廂氣氛仍舊相當愉快輕鬆。接著，Ｈ說時間不早了，她已經買好單，「我們先離開沒問題吧！」

我道謝之後告訴她沒問題，我也差不多要走了，於是，Ｈ夫婦離開了包廂。

但Ｈ夫婦前腳才走，坐在我對面的朱學恒立刻站起身，繞過餐桌，往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻，「反正妳明天也不會記得。」

我用力的撇過頭閃躲，然後，朱學恒走回座位，坐下。嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？

就在這時，朱學恒竟然再次走回來，肆無忌憚的又親了我，憤怒到不知所措的我馬上站起身說要走了。
至今，我還是不會忘記，朱學恒竟然笑著回我：
「我剛叫的Uber也到了！」

被信任的人侵犯而傷心流淚，不懂他憑什麼為所欲為的憤怒，害怕被其他人知道的恐懼自責，我就像所有的被害人，被各種的情緒反覆折磨，我對著鏡子擦了又擦，除了發痛之外，擦不掉分毫從身體深處冒出的驚懼。

更糟的是，四天之後還有早已排定的朱學恒節目通告，我隨便胡謅了個理由給製作人，面對她真切的關心，我萬分愧疚卻怎麼也說不出真相。我在無盡的漩渦裡幾乎滅頂，講？不講？我以為我認識自己，直到那一刻才發現完全不是那回事。幸運的是，男友和Ｈ為我撐開保護傘，他們即便怒不可遏，仍萬分理智的和朱學恒追究責任，讓我能夠安靜的在傘裡修復自己。

八月十九日，朱學恒在我男友，以及我的委任律師面前，以自己的手機寫下：

「立切結書人 朱學恒

於2022年八月六日晚間九點四十分至十點於聚餐期間，因飲酒行為失控，#未經同意，#違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君，並於事後離開該處，未於當時致歉及表達錯誤之意，其行為惡性嚴重，應遭受到相關譴責及一切處罰。

本人朱學恒承諾從此戒酒，未來不參與任何非會議及非親屬之飲宴活動，並不再對任何女性有未經允許之踰矩行為，並再度對當事人鍾沛君為當日之錯誤行為道歉， #日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬，避免造成任何騷擾。

以上承諾若有任何違背，願意接受最嚴厲之處罰。

立切結書人 朱學恒」

然後發送給我律師轉寄給我，並承諾次日會將手寫紙本送至律師事務所。

不料，隔天我們收到的親筆切結書硬是少了 #主動摟抱及親吻當事人鍾沛君，我的律師傳訊要求朱學恒補齊內容，他卻睜眼說瞎話回覆「切結書乃依照昨日版本未有刪減，煩請告知何處疏漏。」

沒錯，朱學恒刻意刪減的13字正是最關鍵也是讓我最噁心的部分，想要逃避責任？反悔認錯太快？我當時已經不想再追究，因為我又再次陷入恐懼，如果這件事曝光，別人怎麼看我？選民怎麼看我？所以，我選擇沈默，試圖裝作沒事，自我舔舐傷口，不斷找尋稍感安心，盡量舒適的角度面對世界。
直到如今。

我不但確知我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人，他還毀棄切結書承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，同時，大談特談自己最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待，讓我反覆墜入我努力想要爬離的深淵，讓我對毫不知情的節目單位、民眾非常抱歉。我又再一次陷入長考，但生活與工作中的前輩與夥伴，對我直言不諱：

「在這波風暴中，多少比妳更弱勢的人奮力一搏？」
「公眾人物沒有太多選擇的餘地，妳連自己都捍衛不了，還要捍衛什麼人？」
「不公開事實，妳間接害了那些還在他身邊的人」
「讓妳成為別人的勇氣，然後，妳就會得到更多力量」

我懇請大家，不用將我視為被害人，我知道媒體的習慣，甚至會在我的臉上打馬賽克。

但是請不要！

我想努力成為一位奮鬥者，為自己與需要的人，我會站在陽光明媚之處，抬頭挺胸。

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