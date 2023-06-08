快訊／鍾沛君爆遭「朱學恒強吻」　雞排妹、徐巧芯發聲了

▲鍾沛君自述遭名嘴朱學恒性騷擾，引發社會輿論譁然。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨市議員鍾沛君8日晚間在臉書爆料，自己遭名嘴朱學恒在餐會中強吻、摟抱，還對她說「反正妳明天也不會記得」。消息一出立刻引發網友熱議，包含台北市議員徐巧芯、苗博雅、游淑慧、高雄市議員黃捷、雞排妹鄭家純紛紛留言撻伐朱學恒，也安慰鍾沛君說「沛君議員加油，謝謝你勇敢說出真相！」

鍾沛君8日晚間在個人臉書自述，她2022年8月在一場餐會中遭朱學恒強吻，事後朱學恒立下切結書，除了向她道歉外，也對她承諾「從此戒酒」、「不會再對任何女性有逾矩行為」。針對鍾沛君的指控，朱學恒在臉書坦承，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向所有被我冒犯的人道歉」。

貼文一出立刻引發網友熱議，許多藍綠政治人物也紛紛留言，國民黨台北市議員徐巧芯說，「我跟朱學恒也有很好的交情，經常上他的節目，更是感謝他長期對我的幫助。但不管什麼情況，都不應該這麼做，不應該犯下這樣的錯誤，錯了就是錯了，謝謝沛君願意勇敢的講出來，加油！」

無黨籍高雄市議員黃捷說，「朱學恒未免太誇張，還敢正義凜然的談性騷，先正視自己犯過的錯，謝謝沛君議員勇敢發聲」。社民黨台北市議員苗博雅留言，「沛君議員辛苦了，揭發表裡不一、仗勢欺人的惡棍，非常不容易。謝謝妳勇敢發聲」。女星鄭家純則說，「朱學恒有夠噁」。

▼藍綠各政治人物紛紛湧入鍾沛君的貼文留言。（圖／翻攝自臉書）