獨／失聯移工5歲女罹癌「翻山越嶺求醫」　北醫組醫療團隊救命

▲印尼籍失聯移工Yuli細心照顧女兒Mozha。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

住在台中梨山的5歲女童Mozha，父母是無居留證的印尼籍失聯移工，從出生就在深山原野間生活著，直到3歲那年被診斷出罹患髓母細胞瘤（腦癌），母親Yuli冒著被遣返回國的風險，不惜翻山越嶺帶著女兒到都市求醫。在台灣關愛基金會、台北醫學大學附設醫院和社政單位攜手下，讓這名父母來自異鄉、在台灣沒有身份的小女孩，展開醫療與復健之路。

印尼籍移工Yuli於2013年來台工作，在梨山認識同樣來自印尼的先生，兩人在2018年在台灣結婚並生下女兒Mozha，因為失聯移工身份，一家三口藏身梨山，在深山裡工作生活著，原本計畫等Mozha滿4歲時就要離台，全家一起返回印尼家鄉求學與就業。

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但在3歲那年，整天在鄉間田野間跑跳的Mozha，突然走路頻頻跌倒、四肢癱軟，眼神也變得渙散，無法對焦，愛唱歌的她，竟連整天掛在嘴邊的「媽媽」都說不出來。

看著女兒病況嚴重，Yuli冒著被查緝的風險，帶著女兒下山求助台灣關愛基金會，在社工人員協助下送往萬芳醫院就醫，Mozha被診斷出罹患腦癌，隨即在萬芳醫院進行第一次手術，後因病情治療需求轉送台北醫學大學附設醫院，接著進行第二次手術，以及後續的放療、化療與復健治療等療程。





▲印尼籍失聯移工Yuli細心照顧女兒Mozha。（圖／記者楊惠琪攝）

因雙親身份關係，Mozha沒有健保，父母在台工作薪資也多半支付原鄉年邁老父母醫療費用，逾百萬元的醫療費，一度讓Mozha的治療被迫中斷。後來在關愛基金會、北醫附醫、台北市社會局與移民署等單位協助下，Mozha取得臨時居留證及重大傷病身份，讓她得以留在台灣獲得完善的醫療照顧。也在北醫社工室積極奔走下，已募得大部分的醫療費。

而在記者採訪的這天，Mozha在病床氧氣帳內休息，不時因為先前肺部發炎咳嗽，得頻頻拍背照料，在媽媽的細心照顧下，Mozha挺過長達一年半的治療，現在已能在媽媽的攙扶下，病床旁慢步行走，也能輕輕用揮手、用氣音說：「嗨」。





▲經過一年多的治療，Mozha已能在媽媽的攙扶下行走。（圖／記者楊惠琪攝）

Yuli說，女兒剛發病時，她呆坐在台灣關愛基金會門口，不知所措，失聯移工身份、沒有足夠的醫療費，人在異鄉又面臨傷病困境，只能以淚洗面，沒想到從基金會、醫院到社政單位，都願意伸出援手，讓女兒可以順利接受治療，「終於可以聽到女兒再次叫一聲媽媽」，讓她充滿感激。

「我們可以怎麼幫她？」北醫小兒血液腫瘤科主任劉彥麟說，看到Mozha第一個想法就是，這個在台灣出生的印尼女孩，生了這麼嚴重的病，要如何克服身份、國籍限制與經濟難題，讓小女孩可以盡快接受治療，尤其病情惡化得很快，從醫療團隊到社政、社福單位，都在跟時間賽跑，「人命優先是大家的共識」。

劉彥麟說，Mozha病程發展很快，短短三周，就讓這個愛在森林跑跳的小女孩，到院時已經是四肢癱瘓、失語、腦水腫影響視神經，經過一年半的治療，目前僅剩最後兩次化療就完成治療，預估成功率可達八成，後續只要持續復健，可以慢慢恢復往常生活。

為了讓Mozha恢復健康，北醫附醫由兒童神經外科黃棣棟醫師、陳淑美醫師、小兒腫瘤科劉彥麟醫師、何宛玲醫師以及放射腫瘤科李欣倫醫師組成醫療團隊，並由全球兒童癌症權威、臺北癌症中心兒童腫瘤團隊召集人梅傑斯教授（Dr.James S. Miser）擔任醫療團的顧問。讓這名父母來自異鄉、在台灣沒有身份的小女孩，也有平等就醫的機會。





▲在發病前，Mozha原本是愛在森林跑跳的小女孩。（圖／Yuli提供）