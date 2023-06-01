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社會 社會焦點 保障人權

重傷昏迷奇蹟甦醒　失聯移工「感謝台灣幫忙！永遠不會忘記」

▲▼失聯移工重傷昏迷奇蹟甦醒　移民署協助返國 。（圖／新竹市專勤隊提供）

▲「阿風」親筆寫下感謝信，向移民署及照顧他的醫護人員感謝。（圖／新竹市專勤隊提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

「感謝台灣的幫忙！我永遠不會忘記」來自越南的失聯移工「阿風」開心的親筆寫信並送上花籃，一一向移民署及照顧他的醫護人員感謝。一個多月前「阿風」還是一個昏迷指數各項評估值都只有1的病患，移民署新竹市專勤隊接獲中國醫藥大學新竹附設醫院社工通報，一名身分不明對象因在工作處所工作時踩空不慎自高處摔下，撞擊頭部後昏迷，在移民署及中國醫藥大學新竹附設醫院協助下，於5月28日順利回國。

新竹市專勤隊隊長范育誠表示，移民署非常重視移工人權，本案專勤隊人員接獲醫院通報立刻前往比對身分，發現傷者是47歲的失聯移工「阿風」，除積極協助聯繫雇主及親友，更循線追查「阿風」受傷時工作處所及查獲非法雇主，現已將非法雇主依違反就業服務法函送勞政單位裁罰。

隊長范育誠表示，專勤隊人員前往加護病房探視時，「阿風」昏迷指數各項評估值均為1，病情非常嚴重，醫療費用高達數十萬元，所幸非法雇主勇於面對，協助照料「阿風」並支付醫療費用，雙方最後達成和解，「阿風」也奇蹟式的甦醒。另外「阿風」的弟弟「阿南」原為合法移工，因為照顧哥哥而曠職 (3日)，專勤隊人員發現後協助向「阿南」原雇主告知原委，兄弟情深感動原雇主撤銷失聯通報，讓「阿南」可以繼續留在台灣工作及照顧住院的哥哥，兄弟2人返國前特意寫了一封信及前往移民署致贈花籃感謝。

內政部移民署自112年2月1日起至6月30日止推動擴大自行到案專案，專案期間免收容、繳納最低罰鍰2千元且不管制禁止入國期間。專案進入倒數，目前已有新竹地區數百名外籍人士主動投案並辦理返國手續，呼籲在台逾期停居留的外來人口把握機會安心回家。也特別提醒切勿貪圖方便雇用來路不明的外來人口，違者可裁處15至75萬元；此外端午佳節將至，為防範非洲豬瘟，攜帶或郵寄肉製品入境，累犯違者最高將重罰100萬元，請民眾千萬不要以身試法。

▲▼失聯移工重傷昏迷奇蹟甦醒　移民署協助返國 。（圖／新竹市專勤隊提供）

▲▼「阿風」不慎踩空從高處摔下，撞擊頭部後昏迷，在移民署及中國醫藥大學新竹附設醫院協助下順利回國。

▲▼失聯移工重傷昏迷奇蹟甦醒　移民署協助返國 。（圖／新竹市專勤隊提供）

▲▼失聯移工重傷昏迷奇蹟甦醒　移民署協助返國 。（圖／新竹市專勤隊提供）

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