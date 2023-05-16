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只是去超商領店到店包裹　21歲男「心虛1舉動」直接被遣返回家

▲▼ 21歲男去超商領店到店包裹，「心虛1舉動」直接被打包回國。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲21歲男去超商領店到店包裹，「心虛1舉動」直接被打包回國。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名21歲阮姓男子從超商領完包裹出來，看到警車後又往回走，沒想到這心虛舉動引起員警懷疑。警方後續盤查，發現阮男是名失聯移工，看到警車就以為就是來抓自己的，殊不知最後自己先露了餡。警詢後將阮男移送移民署高雄專勤隊，等候遣返。

▲▼ 21歲男去超商領店到店包裹，「心虛1舉動」直接被打包回國。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼21歲男去超商領店到店包裹，「心虛1舉動」直接被打包回國。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 21歲男去超商領店到店包裹，「心虛1舉動」直接被打包回國。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局五甲派出所巡佐林昌德、警員吳歡14日17時許，行經高雄市鳳山區林森路時，發現一拿著包裹的男子，看見警車駛來便迅速地躲到路邊的汽車旁，企圖隱藏自己的身影，殊不知就是這行為引起警方的注意。

警方隨即迴轉盤查，該男子自稱證件忘記帶，並拿出手機相簿內的居留證給員警看，結果一看「差很大」兩人根本不像，經過一番追問後，才查出此阮姓男子（21歲）原來是今年1月失聯的移工。全案依違反入出國及移民法移送移民署高雄專勤隊收容等候遣返。

▲▼ 21歲男去超商領店到店包裹，「心虛1舉動」直接被打包回國。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲21歲男去超商領店到店包裹，「心虛1舉動」直接被打包回國。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局呼籲，移民署推動為期5個月的「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，針對失聯移工從寬論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，並且不管制禁止入國期間等措施，民眾若發現或認識逾期外籍人士，請協助或鼓勵他們自行到案。

　

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