失聯女移工成恐怖密醫！做1顆牙套收3千　生鏽老虎鉗當工具

記者鄧木卿、郭玗潔／台中報導

一名失聯印尼籍移工佯裝外配，於台中住家做起密醫，在周末、周日為同鄉做牙齒診療，還在社群平台張貼診療前後對比照片進行宣傳，收費為清潔牙齒500元、做1顆牙套3000元，與市價價差數10倍以上，低廉的價格每星期可吸引4至6位客人，平均月收入高達3萬元。警方獲報後前往搜查，在現場查扣非法引進的醫療器材，以及生鏽的老虎鉗等五金工具，全案依違反醫師法、醫療器材管理法移送台中地檢署偵辦。

▲台中一名失聯移工當起密醫，為同鄉用生鏽的老虎鉗等五金工具看診。（圖／鄧木卿翻攝）

警方獲報，台中東協廣場附近有失聯移工成為密醫，為同鄉看牙，立即前往搜索，當場查獲印尼籍塔姓失聯移工正在住處幫病患進行牙齒診療，現場除患者外，也查扣來源不明的牙齒填充劑、黏著劑、修牙機具組、矯正線、酸蝕劑、手術椅及牙齒美白燈等非法醫療器材。

警方調查，塔姓移工的技術學自另一無照失聯移工蘇嫌，蘇嫌遭遣送出境後，回到印尼仍持續幫塔嫌媒介在台患者，還提供低價非法醫療器材並進行分紅。塔嫌則攜子佯裝外配，租屋隱身於台中市東協廣場附近的住家兼工作室。

塔嫌為了集中攬客，工作室營業時段挑在印尼同鄉最有空的週六、日全天，2天約接待4至6位客人，塔嫌並透過臉書、抖音等社群平台張貼牙齒診療前後對比照片進行宣傳，牙齒清潔收費500元，製作1顆牙套報價3000元，與合法植牙市價價差數10倍以上，吸引許多同鄉趨之若鶩，讓塔嫌一周只工作2天，平均月收入高達3萬元。

然而塔嫌無照營業，非法引進的醫療器材也很陽春簡陋，現場更發現生鏽的老虎鉗等五金工具，安裝廉價假牙有引發感染、損壞牙床的風險，塔嫌還坦承自己做的美觀齒強度不如一般的假牙，只有中看不中用，與蘇嫌師徒2人罔顧治療對象就醫安全的荒唐行徑，令人瞠目結舌！

台中市專勤隊隊長林俊清表示，依據醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金；呼籲民眾不論是有就醫問題或美觀需求，務必尋求合格管道諮詢專業醫師，切勿因價格低廉等因素輕忽風險選擇密醫，嚴重危害自身健康安全，得不償失。