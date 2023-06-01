王正坤榮獲台北醫學大學傑出校友　產官學優異表現受肯定認同

▲台南藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師（右1），榮獲北醫企業經營類傑出校友，與賴清德副總統等人合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北醫學大學63周年校慶典禮，1日在雙和醫院舉行，公開表揚在各領域有卓越表現的傑出校友，台南藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，榮獲北醫企業經營類傑出校友，由北醫林建煌校長頒獎。

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王正坤醫師在產、官、學及企業經營管理方面，展現卓越領導能力及經營管理長才，並且善盡企業社會責任，捐助經濟弱勢學生，堪為業界表率。2023年QS世界大學排名，北醫大位居全球384名，全台私校第一名。北醫擁有悠久歷史，培養眾多醫療人才，包含科學家、醫院院長、上市公司老闆與政府官員等，每次傑出校友頒獎典禮都是年度盛事，頒獎典禮出席貴賓有賴清德副總統、北醫陳瑞杰董事長、林建煌校長等。

▲王正坤醫師榮獲北醫企業經營類傑出校友，由北醫林建煌校長頒獎。

榮獲北醫大111學年度傑出校友的王正坤醫師，是皮膚科專科醫師與企管博士，於1997年創辦藝群醫學美容集團，集團旗下有11家藝群醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，診所分布在台北、台中、台南、高雄等人口稠密區。王正坤特別重視誠信的企業文化與醫師的教育訓練，全力預防醫學美容副作用，因此得到患者信賴，26年來，服務病患數百萬人次。藝群醫美集團子公司Dr.藝群保養品公司開發生產的美妝保養品為本土品牌銷售冠軍，於屈臣氏、康是美、寶雅等約1300家門市公開上架。

王正坤醫師曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長、台南市醫師公會理事長、行政院政務顧問、衛生福利部美容醫學工作小組委員、醫策會病人安全委員、大台南觀光聯盟理事長。曾獲台灣醫療典範獎、國家品牌玉山獎傑出企業領導人、勞動部績優企業獎、台南地區傑出總經理、美國BGS國際商學會榮譽會員。

王正坤除了經營藝群醫美集團，也同時在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學醫學系授課美容醫學，並參與著作英國劍橋出版社出版的英文醫學教科書，英文書名「A Guide to Aesthetic Medicine and Cosmetic Surgery」，中文書名是「美容醫學和整形手術指南」，供全世界醫師學習，在產官學各領域傑出表現受到肯定認同。

為了幫助經濟弱勢學生能夠專心讀書，王正坤醫師善盡企業的社會責任，多年來捐贈北醫與長榮大學獎助學金，鼓勵經濟弱勢學生「以學習取代工讀」，不要因為打工而荒廢學業，經濟不利學生透過參與學校安排的課業輔導等，可獲得「學習獎助學金」，以兼顧課業及生活所需，也因此曾經獲得教育部頒獎。

王正坤醫師今年持續捐贈北醫150萬元，協助經濟弱勢學生與發展北醫校務。在頒獎典禮上，王正坤醫師上台致詞表示，北醫大學7年是他人生最美好的回憶，很感謝台北醫學大學的培育，讓他在北醫結交了許多好友與老師，也在師長身上學習很多，他希望能以自己的努力，激勵更多年輕人追求夢想，也回饋社會和母校。