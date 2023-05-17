移工專車刻意閃躲　「紅燈助攻」警布袋戰術包抄...逮4男1女

▲桃園警分局昨天下午在桃園區國際路執行清源專案時，發現一輛廂型車刻意閃躲警車，員警上前盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（16）日下午在桃園區國際路上巡邏時，發現1輛廂型車見巡邏車竟刻意閃躲，警車在後方慢慢跟蹤，剛好遇到前方紅燈停等時，員警立即上前盤查，當場查出車上4男1女都是越南籍失聯移工，其中1人還是詐欺通緝犯，員警將5人帶回偵訊，並移請移民署桃園專勤隊收容，通緝移工則依法解送歸案。

▲桃園警分局昨天下午在桃園區國際路執行清源專案，對廂型車盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，中路派出所日前接獲情資，疑似失聯移工上下班均由專車接送，在轄區周邊工地進出，中路派所昨天下午5時許，在桃園區國際路上巡邏時，發現1輛廂型車見巡邏警車車線刻意繞路閃躲，因此呼叫線上警車待命支援。

▲桃園警分局昨天下午在桃園區國際路對廂型車採取布袋戰術前後包夾盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方巡邏車見廂型車在路口處等停紅綠燈時，立即上前盤查，員警前後包夾採取布袋戰術圍住廂型車，員警確認身分時，5人中僅1銘女移工拿出在台證明，其餘都辯稱沒帶證件，但員警經過一番查訪，查證後確認包括阮姓等4男1女移工都是失聯移工，其中1名男姓移工還是詐欺通緝犯，警方將5人帶回派出所偵訊，並移送移民署桃園專勤隊收容，通緝犯部分則押解歸案。