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「省錢媽」婚宴打包剩菜　冰了8個月！大女兒結婚竟解凍再端上桌

▲▼喜酒,婚禮,婚宴,敬酒,結婚,男女,夫妻,情人,情侶,交往。（圖／CFP）

▲妹妹辦婚宴，母親竟將剩菜打包帶回家冷凍，過了8個月後拿出來當姐姐婚禮上的自助吧餐點。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

國外一名女子上周在美國論壇Reddit上發文表示，她在姐姐的婚禮上偷偷地告訴賓客們「不要吃這些食物」，因為她媽媽為了省錢，將原PO婚宴上的食物打包帶回家，冷凍存放8個月後，又在她姐姐的婚禮上端出來讓賓客享用。原PO當下一看到這些食物就感覺非常熟悉，彷彿「重新回味」自己的婚禮。

根據每日郵報報導，原PO文中提到她是一名26歲女性，約8個月前和27歲丈夫結婚，當天舉辦了一場盛大的婚禮，擺出許多食物和飲品宴請約200名賓客，由於預想到會有剩食，她在婚禮前就提前安排好要捐贈的食物銀行，但她不知道的是，她的媽媽偷偷帶走了一大部分的剩餘食物，原PO也不知道沒吃完的東西到哪裡去了，直到8個月後她去參加了姐姐的婚禮。

原PO說，她30歲的姐姐原本只想要登記結婚，但媽媽說想辦一場簡單的儀式，所以姐姐後來辦了一場50人的小型婚禮，並將一切籌備全權交給媽媽處理。原PO一開始還覺得結婚儀式很棒，直到自助buffet出現，她立刻感覺這些食物「出奇地熟悉」，就像在自己婚禮上吃到的一樣，只是食物水分比較乾、狀態比較差。

原PO找到空檔向媽媽詢問，結果媽媽竟然開心地說，她把原PO婚宴食物剩菜放在大冰櫃裡8個月，然後重新解凍給客人吃，還因此「省了一大筆錢」。原PO一聽嚇壞並且表示會有食安問題，還被媽媽罵說這樣才不會浪費食物，她告訴姐姐這件事，姐姐當場覺得非常尷尬，但也向她道謝。最終原PO和老公在婚禮上開始找機會「偷偷地告訴一些賓客，不再吃這些食物了」，幸好後續也都沒人吃壞肚子或食物中毒。

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