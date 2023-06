牽手走紅毯「新郎全程滑手機」　新娘尬笑一出教堂秒變臉

▲新郎走紅毯還在滑手機。(圖/翻攝推特)

記者吳美依/綜合報導

外國一對新人在教堂結婚,並且牽手走上紅毯,接受親友祝福。未料,新郎竟然全程都在滑手機,絲毫不理睬現場賓客,新娘只好勉強擠出尷尬笑容,感謝大家的出席與祝福,但一步出大門立刻「變臉」,質問老公剛才為何如此怠慢。

根據影片,儘管新人緊緊牽著手,新郎的雙眼幾乎黏在手機上,只有新娘獨自招呼賓客。2人一走出教堂,新娘馬上表達不滿,但男方似乎沒有道歉的意思,反而擺出無奈表情,她也不再追究, 又對鏡頭露出幸福笑臉。

這段影片起初被TikTok用戶CynthiaUmunze上傳,之後被分享至推特等社群平台瘋傳,但最原始的版本已經刪除。

My body is here with you, but my mind is outside of town pic.twitter.com/IcC6jh4FWT