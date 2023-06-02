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屎味炸出！爸媽在飛機托盤桌上「幫嫩嬰換尿布」　後座乘客臭到吐

▲▼飛機上的折疊式托盤桌。（圖／CFP）

▲外國一對夫妻搭飛機時，竟使用托盤桌，在座位上幫嬰兒換尿布。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

一名外國女子在論壇Reddit分享恐怖搭機經驗，同班機上一對夫妻帶著小嬰兒旅行，中途竟使用折疊式托盤桌，當眾更換髒尿布。她回憶，機艙頓時瀰漫濃濃屎味，坐在正後方的自己實在受不了，最後直奔廁所嘔吐。

28歲的原PO表示，那對夫妻坐在自己正前方，搭機到一半，卻突然在座位上換尿布，「我們坐在飛機後半段，就在廁所旁邊。我因為臭味來襲而跑去嘔吐時，已經確認了那裡有嬰兒尿布台。」

她在第一次選擇忍耐，未料過了幾小時之後，又聽見那對夫妻在討論必須第二度更換尿布，終於忍不住開口，請對方移駕到廁所。

▲▼飛機,飛機走道,客艙,客機,航班。（圖／CFP）

沒想到，那位媽媽似乎被惹毛了，對著原PO大吼大叫，宣稱帶著嬰兒旅行壓力有多大。幸好，此時空服員介入，要求夫妻前往廁所。幾分鐘後，機長更直接透過廣播宣布，「所有換尿布的工作都必須在廁所內進行」。

儘管原PO獲得機組人員的支持，但那對夫妻看起來都非常惱火，讓她忍不住懷疑自己是否太過刻薄，才在Reddit發文詢問，當初是否不應該出面制止。

大部分網友顯然無法苟同那對夫妻的行為，「廁所裡有（尿布）更換台，這就是它們的用途。謝天謝地維修人員會在每趟航班之間消毒。想到要在換尿布的托盤桌上吃喝東西，就讓我想吐」、「幫寶寶換尿布的基本規則就是，不要在人們吃東西或靠很近的時候這麼做」、「空服員和機長都同意妳的意見，還認證他們的行為超噁心」。

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