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未婚妻愛犬成痴！吃一頓飯「瘋狂打電話找狗」　男友見她反應心死

▲▼ 男女,情侶,夫婦,求婚,約會,愛情,老公,老婆,男友,女友。（圖／CFP）

▲準夫妻慶祝訂婚之旅卻因為寵物狗鬧到快分手。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

國外一名28歲男網友在美國論壇Reddit上發文表示，他最近向女友求婚成功，小倆口原本預計明年辦婚禮，但愛狗的未婚妻卻在慶祝訂婚的浪漫晚餐上，一直在聯絡幫忙照顧狗的朋友，氣得原PO當場拋下未婚妻，中途離席。文章引發議論，有人認為原PO若無法接受本就不該求婚，也有人說這是「直升機媽媽」的徵兆。

根據鏡報報導，一名男網友在Reddit論壇討論版發文問，自己因為未婚妻對寵物狗的「癡迷執著」在訂婚晚餐上憤而離席的行為「算是混蛋嗎？」28歲的原PO最近向27歲女友求婚成功，為了慶祝兩人互許終身，他上周末計畫了一場「沒有狗」訂婚之旅，他預訂了一家不錯的飯店和浪漫的餐廳，未婚妻則是將5歲的黃金獵犬交給他們的共同好友代為照顧一天。

▲▼黃金獵犬、寵物狗。（示意圖／CFP）

▲原PO的未婚妻飼養一隻黃金獵犬，因為沒聯絡上照顧狗的朋友，整頓晚餐都在忙著打電話。（示意圖／CFP）

未婚妻要求照顧狗狗的女性友人每2個小時傳訊息回報情況，原PO說，當天晚餐是預訂7點的位子，未婚妻因為一直還沒收到訊息，等她等到晚上6點40分才準備好出門，導致到餐廳後必須候位30分鐘才有空桌，而且整頓飯她都在打電話，試圖聯繫照顧狗的朋友。於是原PO起身結帳，並告訴未婚妻說自己回車裡等她。

大約20分鐘後，未婚妻從餐廳出來後生氣地對他大吼大叫，認為原PO不應該拋下她一個人吃飯。原PO也受不了怒吼回去，指責她把狗看得比兩人關係更重要，毀了訂婚旅行，而未婚妻事後已考慮搬回家和父母住。原PO說，對方非常寵愛她的狗，先前甚至拒絕了一些不能在家上班的工作，原PO自己則每天在家工作3天，未婚妻傳訊息也只會問狗狗怎麼樣了。

這篇貼文引起網友兩面議論，許多人認為女方「愛狗成痴」，要求寵物保母每兩小時回報狀況，且沒有收到訊息就沒辦法準備出門，已經超過一般飼主的程度，也顯然把狗狗看得比原PO更重要，「你們不適合，拿回你的戒指，往下一步走吧」。一名網友更警告，「這一切預見了和這個女人生孩子後的情況──直升機媽媽的極致，強烈建議放生。」

但也有一派人認為既然原PO早就知道女友很在乎狗，若無法接受，交往期間應該和對方溝通，當初甚至可以選擇不要求婚，也不要指望女方結婚後就會有所改變。也有人說，或許狗狗原本就有健康或行為問題，「感覺在這篇文中沒有得到完整的故事。」

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