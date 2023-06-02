　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媳婦用「母乳做點心」被變態公公吃下肚！　傳訊息：我好想吃

▲▼母乳,母奶,哺乳,嬰兒,新生兒。（示意圖／CFP）

▲國外一名人妻抱怨，她用母奶做點心，竟然被公公吃掉。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

國外一名女子在網路論壇Reddit上發文詢問，她用自己的母奶做點心給寶寶吃，公公竟然在群組聊天室回「我好想吃」，還附上雙眼冒愛心的表情符號，某次她烤了母乳瑪芬，已經暗示過大人不能吃，結果她只是暫時離開位置，變態公公竟然直接偷吃了一塊，讓她瞬間覺得超噁心。有網友也留言說自己「快吐了」。

根據澳洲kidspot.com.au報導，一名新手媽媽在Reddit「我是混蛋嗎」子版面發文表示，她發現公公在她餵母乳方面「做出怪怪的事」，而且遠遠超過「讓人覺得不舒服」的程度。她先是提到，自己正在給7個月大的兒子餵母奶，但孩子正在斷奶期，她數月前做了母乳冰棒，結果公公竟在在家族群組裡回覆「我好想吃」，還附上雙眼冒愛心的emoji符號。

女子傻眼回應道，這是用她的母乳做的。公公解釋，他剛剛沒看清楚才會說想要吃。這是女子第一次感覺公公有些奇怪，但第二起事件卻讓她覺得毛骨悚然。女子某天用母乳烤了一些瑪芬糕點要給寶寶吃，公公不請自來地說「哇！好香，有人在烤蛋糕。」女子表示，那是要給嬰兒吃的點心，材料只用了水果、麵粉和母乳，還提醒公公說家裡有另一個給大人吃的普通蛋糕。

▲▼母乳,母奶,哺乳,嬰兒,新生兒。（示意圖／CFP）

▲人妻表示，公公對於母奶的迷戀已經超越「讓人不舒服」，到達「噁心、變態」的地步了。（示意圖／CFP）

怎料，當她短暫離開去洗完手，回來的時候點心竟然少了一塊，公公直接坦承吃了一個。女子氣得告訴公公，這樣很噁心，「那是給嬰兒的母乳瑪芬」。結果公公還臉不紅氣不喘地說，又沒關係，因為「母乳也是素食」。女子最終直接大罵公公是個「變態」，要他離開她的房子。

女子後來決定打電話問婆婆，而婆婆也證實公公一直對哺餵母乳很癡迷，婆婆當初餵母乳時，他就會在旁邊看，搞得她4個月哺乳期間都鎖在房內獨自餵奶。除此之外，公公還曾經被女同事檢舉，自己在公司指定空間擠奶時「一直被他打擾」，最終公公被迫調職。女子得知真相後，已經要求公公交出她家的鑰匙，「我告訴他，如果連他老婆也想把他鎖在門外，那我也有權這樣做。」

網友們紛紛留言力挺，說女子這種作法完全不「混蛋」，「就忍住不吃母奶點心到底有多難啊？」、「這太噁心了，非常不恰當」、「你應該完全把他從生活中剔除，你老公也應該支持你這麼做」、「這篇文真的引發了我嘔吐的本能反應」、「今天覺得自己有長眼睛很慘」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》：即日起停職
快訊／蔡沐霖怒發聲明！「我不是翁文方但也不是趙昌澤」
第4位受害女現身！　民進黨「性騷風暴」一次看
小小瑜買台北房孝親　還沒交屋...父「腦血管破裂」過世
快訊／17:48發生規模4.5「極淺層地震」
ATM領4萬「少1動作慘哭」　妹子驚5000元不見！銀行不賠
快訊／高雄27歲男「墜樓身亡」　母崩潰痛哭
快訊／國道1號4車連撞「整台翻了」！　駕駛拋飛慘死
林襄差點惹怒曾國城！　徐乃麟急攔阻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英智庫：烏俄戰爭「沒有改變」北京對於武力攻台的想法

媳婦用「母乳做點心」被變態公公吃下肚！　傳訊息：我好想吃

跟著GPS走結果「開車入港」！　女駕駛：以為是大水坑

連生三胎都女兒　印度爸一看「不是兒子」把女嬰摔死醫院地板上

英政壇連2年爆性騷！首相去年遭逼下台　「至少5女受害」黨鞭停職

遊日必備「西瓜卡」8日起暫時停賣！　製造商：IC晶片短缺

23歲啃老女殺人　拖行李箱裝屍「腳步雀躍」像畢旅！坦承：我瘋了

「牙刷沾濕」也NG！牙醫曝2大壞習慣　口腔清潔超扣分

搜尋失蹤7人！峽谷挖出「45袋屍塊」　墨西哥警：和電話詐騙有關

偷吃露餡！渣男刺死懷孕女友「放火焚屍」　秒跟小三說：我自由了

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

T.O.P正式切割BIGBANG：早就退團！　狂發報導截圖「塗掉團名」

英智庫：烏俄戰爭「沒有改變」北京對於武力攻台的想法

媳婦用「母乳做點心」被變態公公吃下肚！　傳訊息：我好想吃

跟著GPS走結果「開車入港」！　女駕駛：以為是大水坑

連生三胎都女兒　印度爸一看「不是兒子」把女嬰摔死醫院地板上

英政壇連2年爆性騷！首相去年遭逼下台　「至少5女受害」黨鞭停職

遊日必備「西瓜卡」8日起暫時停賣！　製造商：IC晶片短缺

23歲啃老女殺人　拖行李箱裝屍「腳步雀躍」像畢旅！坦承：我瘋了

「牙刷沾濕」也NG！牙醫曝2大壞習慣　口腔清潔超扣分

搜尋失蹤7人！峽谷挖出「45袋屍塊」　墨西哥警：和電話詐騙有關

偷吃露餡！渣男刺死懷孕女友「放火焚屍」　秒跟小三說：我自由了

台美21世紀貿易倡議簽署　國台辦批民進黨「出賣台灣利益」

快訊／香港「鑽石山」商場發生砍人案　2人傷重送醫搶救

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

故意保送林安可失策　曾總談當下選擇

性騷連環爆《人選之人》真實上演！編劇發聲「給予受害者最大支持」

季芹夫婦「兩天登兩個百岳」！　王仁甫爬到癱軟：離山難只一線之隔

媽嫌沒錢沒房！90K妹子不分手　「超愛男友1點」網看傻了

快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》發布聲明：即日起停職

范雲：必須改革縱容性騷擾的組織文化　將黨內申訴機制打掉重練

唐鳳會見吐瓦魯外長訪團　分享數位政府台灣經驗

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

國際熱門新聞

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

最悲傷菜餚！「母生前最後料理」她邊哭邊吃

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

蚊捲風撲來　上萬飛蟲盤旋如末日

拜登跌倒！　空軍官校畢典演說「講台上跌跤」正面撲地

三寶女衝上拖車飛37公尺！驚險影曝光

付不起牛郎費！26歲櫻花妹改當外送茶

2寶爸驗DNA驚覺被綠！出招報復卻後悔了

愛妻產後4天亡　丈夫抱棺木痛哭

美軍模擬AI操控無人機　竟殺了操作員

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

澤倫斯基：歐盟領袖猶豫讓烏克蘭加入北約恐危及其他國家

債限協議有進展、聯準會可能暫停升息　美股收高

男狂捅21歲前女友40刀　被判終身監禁

更多熱門

相關新聞

飛機托盤桌上換尿布　後座乘客臭到吐

飛機托盤桌上換尿布　後座乘客臭到吐

一名外國女子在論壇Reddit分享恐怖搭機經驗，同班機上一對夫妻帶著小嬰兒旅行，中途竟使用座椅上的折疊式托盤桌，當眾更換髒尿布。她回憶，機艙頓時瀰漫濃濃屎味，坐在正後方的自己實在受不了，最後直奔廁所嘔吐。

聽妳聲音打手槍！噁男狂擾陌生女代價曝

聽妳聲音打手槍！噁男狂擾陌生女代價曝

企鵝沒脖子？網見標本骨架照驚呆：鳥版長頸鹿

企鵝沒脖子？網見標本骨架照驚呆：鳥版長頸鹿

坊間傳「6個月後母乳沒營養」　醫破迷思！

坊間傳「6個月後母乳沒營養」　醫破迷思！

男驗DNA愣住：我有35個兄弟姊妹

男驗DNA愣住：我有35個兄弟姊妹

關鍵字：

母奶母乳公公公媳變態Reddit

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

林志玲掩面爆哭「媽媽病情迅速惡化」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面