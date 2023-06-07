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文化成年禮金開領　屏東縣推青年席位優惠方案

▲優人神鼓「勇者之劍」 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲優人神鼓「勇者之劍」。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

文化部針對18-21歲青年發放1200元「成年禮金文化幣」，屏東縣政府響應推出「青年席位」優惠方案，凡使用文化幣購買屏東演藝廳、屏東藝術館表演節目，即可享全額購票買一送一、5折優惠及青年百元票券等不同優惠，近30檔以上優質節目，藉以鼓勵青年觀眾走進劇場體驗藝文。

屏東縣政府文化處表示，約有30檔以上的節目推出青年席位優惠，除了縣府自製節目外，也邀請縣內傑出團隊及各縣市優質團隊加入，集結各式各樣的表演藝術，陣容堅強。

第一波首推節目包含6月的上西園掌中劇團「白馬坡」及優人神鼓「勇者之劍」、7月真快樂掌中劇團「孟婆．湯」、與8月故事工廠「變身偵探」與「理查克萊德門音樂會」等，另外，全年度管風琴導覽活動「消失的密室」，及下半年南國音樂節相關節目也將陸續推出，希望藉由多樣化的演出內容，吸引更多年輕人進劇場欣賞演出。

文化處說，文化幣的使用除了購票欣賞表演，亦可於屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區部分店家、誠品書店屏東縣立圖書館總館主題店、讀者城市等藝文場域使用，相關文化部申請資訊、藝文消費點及青年席位優惠場次資訊，可於文化幣官方網站上查詢https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/。或上屏東縣政府文化處官網https://reurl.cc/2LZ8L6

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