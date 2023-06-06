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「文化成年禮金」今日發放！90萬人可領取　使用懶人包看這裡

▲▼「文化成年禮金」在文化幣APP發放及啟用。（圖／記者林育綾攝）

▲「文化成年禮金」在文化幣APP發放及啟用。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

文化部「文化成年禮金」在今（6）日起發放並啟用！專屬的「文化幣」APP已在App Store（ios）及Google Play（Android）上架，並於上午8點起讓符合資格的18-21歲的青年領取，此波共計約90萬人可領，使用期限至明年6月30日止。

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▲文化成年禮金「文化幣」APP即日起發放、使用。（圖／文化部提供）

文化部表示，文化幣APP不只是點數支付系統，也提供各種藝文消費訊息、表演藝術青年席位搜尋等。這次發放成年禮金文化幣，還祭出擴大加碼點數、青年席位等優惠；並且只要消費滿200點，還能抽文化幣點數，共計20萬組。《ETtoday新聞雲》也為您整理領取及使用方式、優惠等，讓你一目瞭然。

▼文化成年禮金「文化幣」懶人包。（圖／文化部提供，下同）

★誰可以領？
出生日期在民國90年（西元2001年）9月1日～民國94年（西元2005年）12月31日的18-21歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，都可以領取1200點文化禮金。

★如何領取？
手機下載「文化幣」APP；輸入手機、密碼、e-mail完成註冊，可使用藝文活動及店家瀏覽、搜尋功能；點選成年禮金，輸入姓名、身分證字號、健保卡號、出生日期及居住地通過驗證後，即可領取文化幣並馬上使用，使用期限至113年6月30日止。

★沒有手機、網路，怎麼領紙本成年禮金？
請聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：0809-081806（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail：cp.service@tradevan.com.tw，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用，紙本QR-code可分次列印、使用。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★哪裡可以消費？
全國共有超過1萬個藝文消費點，22縣市通通有。點擊「藝文消費點」，輕鬆探索周邊成年禮金消費點。可用於逛博物館、聽音樂會、看表演、實體書店買書、看國片、看我國籍歌手演唱會、唱片行、文創或工藝品店、文創園區或市集等。

另外，點選「最HOT活動」還提供上映中的國片、獨立書店、表演節目（青年席位）及各項優惠資訊，並主動推播在地藝文活動，尋找藝文活動免煩惱。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★怎麼在實體店家使用？
找到貼有「本店/本場所可使用文化幣」識別標誌的藝文消費點，即可進行消費折抵，消費方式包含：

1.我的帳戶點選「掃碼」，掃描藝文消費點QRCode，輸入文化幣金額，即可完成折抵。每次使用以1點為單位。
2.我的帳戶點選「付款碼」，輸入文化幣金額，出示QRCode給藝文消費點掃描，即可完成折抵。
3.領取紙本QRCode者，請選擇想要使用的文化幣金額，列印QRCode帶到藝文消費點使用，使用不找零。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★怎麼買國片電影票？
掃描電影院QRCode，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QRCode給電影院掃描即完成折抵。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★獨立書店點數加碼，怎麼獲得及使用？
找到貼有「本店適用獨立書店點數放大專案」識別標誌的獨立書店，用文化幣消費2點馬上加贈1點，每人加贈上限為600點，最多放大至1,800點。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★怎麼在票券平台購票、訂購青年席位？
由展演專區點選售票平台或進入青年席位專區，找到想看的節目放入購物車，選擇使用成年禮金/文化幣，輸入身分證字號、健保卡號及文化幣金額後，即可完成折抵。青年席位每場次限量優惠，購票不限張數，但須以成年禮金全額折抵。

★消費滿額加碼再抽文化幣：
成年禮金單筆消費每滿200點，即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數不限，抽獎結果將於系統馬上呈現並立即可用，獎項包含5,000組500點、20,000組300點、40,000組100點、135,000組50點文化幣，總計20萬組的文化幣點數。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★使用注意事項：
1.成年禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，亦不可折抵藝文票券退換票衍生手續費。
2.退換貨依照店家規定辦理。
3.一人限領一次。
4.民國113年（西元2014年）6月30日前使用完畢，逾期失效。

相關資訊：文化幣官網

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