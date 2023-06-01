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6／6起「登記領1200」成年禮！官網搶先上線　完整攻略QA一次看

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

▲文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

專屬18-21歲青年1200點文化成年禮金，領取使用倒數5天！今（1）日也是動滋券發放首日，文化部為了共同歡慶，也發布文化幣官網正式上線，APP大補帖也一併曝光。包括領取方式、使用方式、怎麼買國片電影票、有效日期⋯等，都有詳盡說明。

文化部長史哲表示，成年禮金將是一個長期的政策，APP設計也以「類支付系統」形式規劃，甚至為了讓APP功能貼近年輕人喜好，更史無前例的進行校園封測，期待文化幣APP不僅是一次性消費使用，更能成為青年未來人生的「文化地圖」。

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文化部說明，為考慮區域均衡，特別邀請數個縣市高中、大學，總計超過250名符合成年禮金領取資格的18-21歲學生進行測試，有92%對於APP感到滿意，認為整體系統體驗流暢、顏色及形象鮮明活潑、介面設計清楚易懂，且涵蓋國片、獨立書店、表演節目等豐富藝文資訊，以後想找藝文活動可以直接查詢文化幣APP就好。

而針對測試過程的回饋與建議，開發團隊已立刻盤點並改善，包含優化藝文地圖搜尋功能及可視範圍、增加藝文活動的購票/詳情網站連結、提供註冊填寫資料提示等，未來亦將持續優化。

文化部提醒，文化幣APP自6月6日起開放下載註冊後，即可立即使用，使用期限至明（113）年6月30日。文化部特別提早公開官網及APP大補帖，歡迎青年朋友6月6日手刀領用，並好好規劃最喜愛及最優惠的消費組合，也請密切注意文化部及各藝文店家推出的優惠措施。

▼文化成年禮金「文化幣」APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供，下同）

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★誰可以領？
出生日期在民國90年（西元2001年）9月1日至民國94年（西元2005年）12月31日的18-21歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，都可以領取1200點文化禮金。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★如何領取？
手機下載「文化幣」APP；輸入手機、密碼、e-mail完成註冊，可使用藝文活動及店家瀏覽、搜尋功能；點選成年禮金，輸入姓名、身分證字號、健保卡號、出生日期及居住地通過驗證後，即可領取文化幣並馬上使用，使用期限至113年6月30日止。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★哪裡可以消費？
最HOT活動提供上映中的國片、獨立書店、表演節目（青年席位）及各項優惠資訊，並主動推播在地藝文活動，尋找藝文活動免煩惱。此外，藝文消費地圖搜尋引擎，一鍵輕鬆探索週邊成年禮金消費點。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★怎麼在實體店家使用？
找到貼有「本店/本場所可使用文化幣」識別標誌的藝文消費點，即可進行消費折抵，消費方式包含：

1.我的帳戶點選「掃碼」，掃描藝文消費點QRCode，輸入文化幣金額，即可完成折抵。每次使用以1點為單位。
2.我的帳戶點選「付款碼」，輸入文化幣金額，出示QRCode給藝文消費點掃描，即可完成折抵。
3.領取紙本QRCode者，請選擇想要使用的文化幣金額，列印QRCode帶到藝文消費點使用，使用不找零。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★怎麼買國片電影票？
掃描電影院QRCode，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QRCode給電影院掃描即完成折抵。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★獨立書店點數加碼怎麼獲得及使用？
找到貼有「本店適用獨立書店點數放大專案」識別標誌的獨立書店，用文化幣消費2點馬上加贈1點，每人加贈上限為600點，成年禮金最多放大至1,800點。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★怎麼在票券平台購票及訂購青年席位？
由展演專區點選售票平台或進入青年席位專區，找到想看的節目放入購物車，選擇使用成年禮金/文化幣，輸入身分證字號、健保卡號及文化幣金額後，即可完成折抵。青年席位每場次限量優惠，購票不限張數，但須以成年禮金全額折抵。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★沒有手機、網路也可以使用成年禮金
請聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：0809-081806（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail：cp.service@tradevan.com.tw，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用，紙本QR-code可分次列印、使用。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

★使用注意事項：
1.成年禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，亦不可折抵藝文票券退換票衍生手續費。
2.退換貨依照店家規定辦理。
3.一人限領一次。
4.民國113年（西元2014年）6月30日前使用完畢，逾期失效。

相關資訊：文化幣官網文化幣APP大補帖下載

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

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