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大學姐蔡英文重返中山女高　送成年禮金祝福：成為正港台灣囡仔

▲▼ 文化部「文化成年禮金」啟動記者會-蔡英文。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統蔡英文以大學姐身份重返中山女高，送上成年禮祝福。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

專屬18-21歲青年1200點文化成年禮金，今（6）日開始領取使用，總計可領取人數近100萬人！適逢畢業季，文化部特別在啟用當天於臺北中山女高舉辦一場特別的畢業Party。總統蔡英文以大學姐身份出席，為現場同學獻上這個台灣首次發放的「成年禮」祝福，期許青年「透過文化體驗來成年，成為正港的台灣囡仔」。

▲▼文化部「文化成年禮金」啟動記者會-蔡英文與同學大合照 。（圖／記者黃克翔攝）

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▲蔡英文與同學大合照 。（圖／記者黃克翔攝）

今中山女高舉辦一場「特別的畢業Party」，總統蔡英文以大學姐身份出席，為現場中山女高、建國中學、師大附中畢聯會同學送上祝福。蔡英文提到，我們那時代最大的表演就是儀隊和樂隊，哪有今天建中的帥哥熱舞，還有中山女高的勁舞，都是以前很難想像；不過走在歷史建築時也感覺到，「這裡跟我上班地方沒差多少」，百年建築很有歷史感，同時也代表代代相傳的責任。

蔡英文表示，文化幣已經開始領取使用了，這一份禮物給18-21符合資格的青年，將近100萬人。而文化部和許多獨立書店、劇場，以及國片合作，有不少讓「點數放大」的專屬優惠。她也鼓勵青年，拿到成年禮金後，可以走進書店、博物館、電影院，或是藝術場館，「透過文化體驗來成年，成為正港的台灣囡仔」，勇敢嘗試、大膽的體驗，找到自己的熱情所在，就是對大家的期許。

▲▼ 文化部「文化成年禮金」啟動記者會-蔡英文。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統蔡英文以大學姐身份出席，為現場同學獻上這個台灣首次發放的「成年禮」祝福。（圖／記者黃克翔攝）

「成年禮金」的來由，是文化部參考歐洲各國補助、鼓勵青年文化體驗及消費的措施，在去年提出18歲成年禮金政策。而文化部長史哲上任後，有感於疫情讓3屆18歲青年失去象徵成年的高中畢業典禮，更錯過許多文化及社群體驗，所以特別爭取增加發給18-21歲青年，每人1200元禮金。

成年禮金領取資格，為出生日期在2001年9月1日～2005年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等都可以領取。即日起手機下載「文化幣」APP完成註冊，再點選領取成年禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用1200點文化幣。而沒有手機的青年朋友，文化部也提供洽詢客服申請紙本QR-code即可消費的方案。

文化部表示，自2月公布擴大成年禮金政策後，陸續推出許多加碼，包括獨立書店消費2點送1點、最高可放大到1800點。表演藝術推出「青年席位」可享5折以下專屬優惠；而電影院除國片限定，並鼓勵影城推出爆米花、飲料或票價折扣等方案，邀請青年下半年進場挺強檔國片。在最終領用關鍵前夕，更參考校園封測時的建議，推出「消費滿200再抽文化幣」，20萬組放大點數優惠。

文化部指出，目前全臺已有超過1萬個藝文消費點，包含博物館、音樂會、表演節目、實體書店、電影院、唱片及樂器行、live house、文創或工藝品店、文創園區及市集等，消費點遍及全臺22個縣市。

如獨立書店已有338家，包括離島的金門、澎湖、馬祖、蘭嶼有16家加入。此外，文化部也搭配疫後振興計畫，7月起將於各縣市陸續推出創新書市、偏鄉巡演及藝術市集，運用APP的靈活性，在各個臨時市集、場域都可使用成年禮金。

史哲表示，歐洲的相關政策，使用率約6成，他期盼國內成年禮金能超過這比例，如果使用率高，未來政府就能考慮常態化。盼望成年禮金政策能成為「疫後對於藝文產業最大規模的攪動」，讓藝文成為青年朋友未來人生中最重要的支持力量，也讓青年朋友協力成就藝文產業的永續發展。

文化部提醒，「文化幣」APP目前已於App Store（ios）及Google Play（Android）上架，符合資格的18-21歲青年朋友可開始領取並馬上使用。同時，歡迎各縣市政府響應優惠或推薦藝文業者，也邀請藝文店家持續申請加入成為消費點。

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