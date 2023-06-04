姪子結婚她霸氣包3萬6！嫂嫂竟嫌：妳做姑姑，包6萬6才能看

▲嫂嫂說原PO身為姑姑，包3萬6千元太少。（示意圖／記者陳洋翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「哥哥的小孩在5月底結婚，身為姑姑，禮金絕對不能太少。」一位女網友表示，她跟先生參加婚禮時，包了3萬6千元給姪子。婚禮結束後，嫂嫂卻說「妳做人家姑姑，才包36000，至少也要包66000才能看吧！」讓她整個傻眼，「我包36000真的太少嗎？」

這位女網友在匿名公社發文，說婚禮當天是她和先生去參加，兩個人禮金包了3萬6千元，數目不小。卻沒想到婚禮結束後，嫂嫂不僅嫌太少，「妳做人家姑姑，才包36000」，還主動要求加碼，「至少也要包66000才能看吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO聽到頓時傻眼，不過並非覺得嫂嫂無理，反而是檢討自己包3萬6千元是不是真的太少了。後來，和先生討論過後，她決定補上金額，「為了不讓哥哥難做人，所以我又多包了30000，湊成66000」，不過也忍不住問，「身為姑姑包36000，真的太少了嗎？」

看到貼文後，眾人也傻眼，一面倒開罵原PO嫂嫂，「嫂子窮瘋了？」「一堆道德綁架，啊不然他們自己是包多少」、「跟她說『嫂，要是妳再婚，我一定包6萬6』」、「包6600就不錯了」、「長輩的嘴，是年輕人婚姻殺手」、「這種話也講得出來，實在是很沒水準」、「好敢的嫂嫂，我們都是小包來小包去的，這樣大家才不會有壓力。」