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黃牛條款今上路！外掛掃票最重罰300萬　加價轉售罰定價10倍↑

▲▼黃牛條款今上路！外掛掃票最重罰300萬　加價轉售罰定價10倍。（圖／截自文化部官網）

▲「重罰黃牛，即日起生效」，黃牛條款正式上路。（圖／取自文化部官網）

記者李佳蓉／綜合報導

《文化創意產業發展法》修正條文5月31日經總統公布，今（2）日生效，其中最受矚目的「黃牛條款」也在即刻起正式上路。其中以超過票面金額或定價販售藝文票券者，以物換票、綁物出售等，將依票券張數處以票面金額10～50倍罰鍰；另涉及以掃票機器人、外掛程式或其他不正行為搶票者，則處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

文化部指出，為打擊黃牛，文化部已完成相關準備工作，包含建立中央與地方主管及警察機關綿密聯繫管道，共同查緝黃牛；以及檢舉專區今日同步上線；同時，文化部也與演唱會主辦單位、售票平台等協商強化售票端防禦機制，並於熱門場次研議實施實名制，期盼真正達成「黃牛退散，購票不難」目標。

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文化部表示，包含由行政院召開跨部會協調會議，請各部會共同合作；文化部與內政部警政署、刑事局、偵九大隊，以及地方主管機關、警察局等，除組成「聯合打牛小組」，對於已出現各種變形的售票行為，文化部及地方主管機關也積極監控，並請警察單位協助；配合今日新法上路，文化部同步開通檢舉專區，邀請全民共同擊退黃牛等。

此外，文化部也積極推動藝文表演票券實名制，除了與主辦單位協調，促成THE BOYZ、太妍、(G)I-DLE等演唱會實施實名制外，未來將優先請臺北市及高雄市政府，就國內流行音樂展演活動5大場館，如臺北小巨蛋、高雄巨蛋、高雄世運主場館、臺北流行音樂中心及高雄流行音樂中心等，協調場館及主辦單位於熱門場次實施實名制。

文化部強調，並非所有演唱會都需要實名制，但如果有發生干擾市場秩序的問題，文化部也建議場館可研議於申請審查作業時，納入市場秩序評估指標的可能性。

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