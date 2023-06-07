謝謝瑪娃！石門、翡翠水庫蓄水率破6成　北部水情逐漸好轉

▲最近因瑪娃颱風外圍環流與持續降雨，石門水庫集水區連續降雨，蓄水率已突破六成，水位持續增加中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

經濟部北區水資源局指出，受到日前瑪娃颱風外圍環境帶來豐沛雨量以及持續降雨因素，北部水庫水位水持續進帳，其中基隆新山、新竹寶山與寶二水庫蓄水量均逾九成，另外，翡翠與石門水庫今（7）日上午為止，蓄水率均已突破六成，據氣象專家預測，6月中旬有利降雨環境且已進入颱風季節，北部水情逐漸好轉，今年初降雨不如預期旱象可告解除，但仍籲請民眾須節約用水。

北水局副局長郭耀程表示，這波連續降雨，北部水庫均有進帳，基隆新山水庫與新竹寶山與寶二水庫目前蓄水率已逾九成，目前供水無虞，其中寶二水庫蓄水量已百分之百，目前滿庫溢流之中。

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▲這波連續降雨為石門水庫帶來豐沛雨量，水庫大壩水位已逐漸上升中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，翡翠水庫上游南勢溪水源充分流入水庫內，目前蓄水量為60.2%，蓄水量已到2億0224.08萬公噸；石門水庫5月31日創下今年最低水位225.56公尺，在連續降雨後今天早上9時水位已來到234.82公尺，蓄水率突破六成為61.6%，提升9.3公尺左右，蓄水量已增加5400萬公噸來到1億2,645萬公噸，水情目前逐漸穩定成長中。

郭耀程強調，目前北部水情逐漸好轉中，包括農業、產業與民生用水等供水均可穩定供水，氣象專家預測，六月中旬以後，台灣環境適合有利於降雨條件，今年初降雨不如預期旱象應該可以解除，由於已進入颱風季節，也籲請大家留意防颱準備。