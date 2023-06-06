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才買1天！新戒指卻卡住...痛到哇哇叫　女求消防幫解套

▲桃園市一名女子今天上午向八德消防分隊求助，聲稱昨天新買戒指卻卡住，因非常疼痛，希望能協助幫忙解套。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一名女子今天上午向八德消防分隊求助，聲稱昨天新買戒指卻卡住，因非常疼痛，希望能協助幫忙解套。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名女子今（6）日因手指被新買的戒指卡住飛成疼痛，緊急請假向八德消防分隊求助，希望能協助幫忙「解套」。消防人員仔細檢查者只戒指屬於鋼質戒指，如果硬以油壓剪破壞可能傷及皮膚，因此先以吸管幫保護墊，再利用小型鋼剪細心慢慢剪斷戒指，約數分鐘後順利幫忙解套，女子雖心疼才新買的戒指，但能順利解套解除疼痛，對於消防人員協助感謝不已。

八德區茄苳消防分隊指出，這名年輕女子今天上午向分隊求助，女子透露，昨天才新買的鋼質戒指今天上班時卻發現卡在食指上，無論如何用力都無法脫下來，導致手指紅腫疼痛，為避免戒指卡住手指造成血液循環不佳造成傷害，因此臨時請假向消防分隊求助，希望幫忙解套。

▲桃園市八德區茄冬分隊人員小心翼翼以小型鋼剪為女子剪除鋼戒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區茄冬分隊人員小心翼翼以小型鋼剪為女子剪除鋼戒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防小隊長許家榮考量破壞鋼戒時，可能會造成疼痛或擦傷，先利用吸管當保護墊蓋過皮膚以保護手指，再使用小型鋼剪小心翼翼剪除鋼戒，僅花費數分鐘即告將鋼戒剪除，女子解套後總算放下心中一塊大石頭，雖然心疼剛買的鋼戒被剪壞，但能恢復健康還是很開心。

桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊長洪榮蔚指出，剪除戒指雖非消防工作範圍，但民眾求助無門時，常會請求消防人員幫忙，因此分隊特別購置小型鋼剪已備不時之需，另外也建議，平常有戴戒指民眾應多注意，手指腫脹可能源於有感染或外傷等原因，平時運動後、睡前、受傷後或感染時，應先將戒指取下，避免手指水腫導致戒指無法脫下。若無法取下且有疼痛感，應以冰敷減輕腫脹，同時盡速就醫或找專業人員協助，千萬不要強行摘下，以免造成感染或更大傷害。

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