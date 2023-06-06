超誇張！水泥車外側車道大迴轉　聯結車「學長」剎不住...攔腰猛撞

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子今（6）日上午近10時許駕駛預拌水泥車經營台66線往新屋方向行駛，經過新文路口處時，突然由外側車道往內側車道直接違規迴轉，後方直行聯結車剎車不及攔腰撞上；楊梅警方到場處理，張男所幸僅手部有輕微擦挫傷，雙方酒測值均為零，警方依違反道路交通管理條例開單3000元告發，至於肇事原因仍需調查釐清。

▲桃園市張姓男子今天上午駕駛預拌水泥車沿台66線往新屋方向行駛時，突然從路口處迴轉，直行聯結車煞車不及迎面撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子今天上午駕駛預拌水泥車沿台66線往新屋方向行駛時，突然從外側車道違規迴轉，聯結車煞車不及撞，水泥車差點翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，52歲的張姓男子今天上午9時58分駕駛預拌水泥車，沿台66線往新屋方向行駛，行經新屋區新文路路口處時，突然由外側車道違規迴轉至內側車道，內側直行55歲柯姓男子駕駛聯結車根本來不及煞車迎面碰撞，水泥車差點翻覆，當時現場雙向車輛都被這一幕嚇傻了。

▲桃園市張姓男子今天上午駕駛預拌水泥車沿台66線往新屋方向行駛時，突然從外側車道違規大迴轉，聯結車煞車不及撞上，擋風玻璃碎裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）