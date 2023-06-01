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瑪娃颱風為水庫帶來豐沛雨量　緩解旱象、一期稻作供灌無虞

▲瑪娃颱風帶來豐沛雨量，其中石門水庫集水區降下109.6毫米雨量，預估可增加1840萬噸進水量。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲瑪娃颱風帶來豐沛雨量，其中石門水庫集水區降下109.6毫米雨量，預估可增加1840萬噸進水量。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

瑪娃颱風雖未登陸台灣，但外圍環流仍帶來豐沛雨量，根據經濟部水利署北區水資源局今（1）日指出，這波降雨為北台灣各水庫都帶來明顯進水，包括基隆新山、新竹寶山、寶二水庫蓄水率均已達九成以上，這波降雨可紓解旱象，預估一期稻作到6月底應供灌無虞，但仍籲請大家節約用水。

北水局副局長郭耀程表示，瑪娃颱風這波降雨，從5月30日上午7時到6月1日上午7時為止，基隆新山水庫累計降雨量為63毫米，蓄水率為97.9%，有效蓄水量為975萬噸；新竹寶山與寶二水庫降雨量累計為28毫米，蓄水率為95.1%，有效蓄水量為3470萬公噸。

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▲瑪娃颱風帶來豐沛雨量，石門水庫大壩水位已逐漸上升中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲瑪娃颱風帶來豐沛雨量，石門水庫大壩水位已逐漸上升中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大家關心的北部最大兩座水庫，翡翠水庫累計雨量為100.3毫米，蓄水率為53.1%，蓄水量為17.575萬噸，預估還有約700萬噸進水量；石門水庫輛雨量累計有109.6毫米，蓄水率為44.8%，有效蓄水量8759萬公噸，預估還有1840萬噸進水量，這波雨量可緩解北部要面對的旱象。

此外，目前一期稻作正進入抽穗期，北水局強調，雖然石門水庫仍持續供灌，但在有效管控下，到今年6月供灌仍然無虞，請農民安心，預估已進入汛期，預期還會有梅雨，北水局會加強水庫相關放水操作，以確保長期穩定供水。

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