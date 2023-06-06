　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2024總統、立委選舉　桃檢啟動查賄列車！檢察長曝3大策略

▲桃園地檢署檢察長俞秀端今天下午率領主任檢察官、市警局長吳坤旭到楊梅警分局召開選舉查察分區座談會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署檢察長俞秀端今天下午率領主任檢察官、市警局長吳坤旭到楊梅警分局召開選舉查察分區座談會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對明年1月13日即將到來的第16任政府總統大選暨第11屆立法委員選舉，桃園地檢署檢察官俞秀端今（6）日率領主任檢察官、市警局長吳坤旭到楊梅警分局召開選舉查察分區座談會，說明檢方查察賄選決心等事項，此外，也針對
今年7月15日即將舉辦的楊梅區富豐里里長補選事宜，進行意見交流，務必讓選舉在公正、公平與公開環境進行，以淨化選風與手護民主法治之基石。

俞秀端今天下午率領多位主任檢察官、法務部桃園市調處處長李文義、市警局長吳坤旭等人到楊梅警分局會議室召開選舉查察分區座談會。她表示，選舉查察工作目標在於嚴查不法，肅本清源，這次選舉查察有3項策略，包括阻絕境外勢力介選，不容境外勢力以提供資金，發展組織，侵蝕民主根基。第二項則是斷絕選舉賭盤效應，避免人為操縱選舉結果，破壞選舉公平性。第三項是杜絕假訊息干擾，以科技偵查迅速嚴查假訊息，遏阻假訊息以巨量、快速傳播的特性影響民眾投票意願。

▲桃園地檢署檢察長俞秀端在選舉查察分區座談會上強調，執法機關應攜手合作，嚴守正當法律程序查察賄選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署檢察長俞秀端在選舉查察分區座談會上強調，執法機關應攜手合作，嚴守正當法律程序查察賄選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

俞秀端強調，強力查察賄選就是最好的反賄選宣導，各執法機關應攜手合作，嚴守正當法律程序，本著「有聞必查」、「有據必辦」態度，秉持查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」原則與決心，積極主動展開查察賄選行動，並呼籲民眾共同維護乾淨選風，可多利用專責人員24小時值勤之檢舉專線0800-024099、行動檢舉專線0937-728793、傳真專線（03）216－0926等，踴躍提供賄選情資，務必能淨化選風，守護民主法治之基石。

 【更多新聞】

超誇張！水泥車外側車道大迴轉　聯結車「學長」剎不住...攔腰猛撞

才買1天！新戒指卻卡住...痛到哇哇叫　女求消防幫解套

兩度惡意逼車+倒車追撞　三字經辱警！恐怖貨車駕駛下場曝

 

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
蘋果認證！　今年12款最佳APP揭曉
不只是裝飾！內行曝生魚片旁「塑膠葉」真實作用
竹北天坑挖呀挖！　驚見「大坑洞」
滑手機網頁「突跳中毒訊息」還倒數！　用戶嚇壞
高大成：99.9999%是「氯化鉀」殺死5億高中生！
送女兒提前到校！宜蘭母女遭瑞典坦克猛撞　「噴出車外」雙亡
2人已報案！RISU社團外流私密片　警擴大偵辦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男登玉山主峰突倒地不治　嘉義山區1個多月第5起死亡案

台南接連槍擊案　槍手火力驚人！藍綠陣營反應大不同

RISU社團瘋傳外流私密影片　律師：這些人最重可判10年半

2024總統、立委選舉　桃檢啟動查賄列車！檢察長曝3大策略

男吸毒暴斃　南投檢警連破三層販毒網！藥頭開公司登廣告

快訊／南投「汽車火球」撞工廠！男駕駛成焦屍　上週曾持刀傷人

竹聯幫又搞事！　車行老闆遭襲14萬金項鍊被搶...北投警48hrs破案

才買1天！新戒指卻卡住...痛到哇哇叫　女求消防幫解套

全家聯手借牌詐標工程...還向廠商索賄　苑裡前鎮長劉秋東收押

國6隧道突遇內線白車鬼切！他載妻小險撞上…孩子當場嚇哭

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

高三生畢業派對飆唱《星火》　網聽天籟嗓音：起雞皮疙瘩！

男登玉山主峰突倒地不治　嘉義山區1個多月第5起死亡案

台南接連槍擊案　槍手火力驚人！藍綠陣營反應大不同

RISU社團瘋傳外流私密影片　律師：這些人最重可判10年半

2024總統、立委選舉　桃檢啟動查賄列車！檢察長曝3大策略

男吸毒暴斃　南投檢警連破三層販毒網！藥頭開公司登廣告

快訊／南投「汽車火球」撞工廠！男駕駛成焦屍　上週曾持刀傷人

竹聯幫又搞事！　車行老闆遭襲14萬金項鍊被搶...北投警48hrs破案

才買1天！新戒指卻卡住...痛到哇哇叫　女求消防幫解套

全家聯手借牌詐標工程...還向廠商索賄　苑裡前鎮長劉秋東收押

國6隧道突遇內線白車鬼切！他載妻小險撞上…孩子當場嚇哭

台灣隊長陳柏良受傷　無緣中華男足對泰友誼賽

男登玉山主峰突倒地不治　嘉義山區1個多月第5起死亡案

醫點名「6款高草酸飲品」！有2種很多人天天喝　尿路結石主因曝光

緯創傳昆山廠也將關閉　公司坦言將進行人員精實專案

台南接連槍擊案　槍手火力驚人！藍綠陣營反應大不同

RISU社團瘋傳外流私密影片　律師：這些人最重可判10年半

NCT首位推solo！泰容魅力發威　專輯預售破50萬張

鳳凰又被盯！連2天上榜　並列上市櫃24檔注意股

台新創投成立育樂公司　深耕體育活動

好市多A肝莓仍暫停進口！北市衛生局：2分店已累計銷毀逾9000公斤

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　3死1重傷

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

女警騎機車上高速追攔拒檢車　國道警開罰原因曝

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

即／志明牛肉拉麵遭惡搞發文　業者提告

獨／父子同泡澡...爸爸出去講電話　6歲兒倒浴缸沒了命

手搖店「摸奶69式」攬客　開幕7天招牌全拆

北市處長外帶鼎泰豐拜祖先報公帳

瑞典坦克駕駛身分曝！猛撞釀「3死1重傷」

更多熱門

相關新聞

拜訪新竹青創基地！楊文科、宣明智一起陪同　侯友宜揭會談內容

拜訪新竹青創基地！楊文科、宣明智一起陪同　侯友宜揭會談內容

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（6）日前往新竹明新科大參訪青創基地，除了新竹縣長楊文科在場外，科技界大老宣明智也到場陪同。在下午的閉門會議結束後，媒體問侯、楊剛剛討論什麼？侯友宜表示，主要談青年人才培育以及創業就業機會，希望未來一起並肩作戰；楊也說，如何讓青年轉大錢、擁有發揮的舞台，是未來要一起努力的事情。

4年前影片被挖出惹怒韓粉！　侯友宜「不要抹黑我」：跟韓國瑜是老朋友

4年前影片被挖出惹怒韓粉！　侯友宜「不要抹黑我」：跟韓國瑜是老朋友

被柯文哲點名「出來混都要還」　侯友宜競辦：核廢料是新北人的痛

被柯文哲點名「出來混都要還」　侯友宜競辦：核廢料是新北人的痛

幕後／侯友宜首攻「這議題」　喚起「蔡政府對藍縣市不公」記憶

幕後／侯友宜首攻「這議題」　喚起「蔡政府對藍縣市不公」記憶

請益之旅不間斷！侯友宜下週到新竹拜會　合體楊文科

請益之旅不間斷！侯友宜下週到新竹拜會　合體楊文科

關鍵字：

桃檢總統立委選舉查察賄選里長補選

讀者迴響

熱門新聞

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　3死1重傷

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

蔡阿嘎恐涉妨礙營業「嚴重下場曝」！

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

女警騎機車上高速追攔拒檢車　國道警開罰原因曝

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面