2024總統、立委選舉　桃檢啟動查賄列車！檢察長曝3大策略

▲桃園地檢署檢察長俞秀端今天下午率領主任檢察官、市警局長吳坤旭到楊梅警分局召開選舉查察分區座談會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對明年1月13日即將到來的第16任政府總統大選暨第11屆立法委員選舉，桃園地檢署檢察官俞秀端今（6）日率領主任檢察官、市警局長吳坤旭到楊梅警分局召開選舉查察分區座談會，說明檢方查察賄選決心等事項，此外，也針對

今年7月15日即將舉辦的楊梅區富豐里里長補選事宜，進行意見交流，務必讓選舉在公正、公平與公開環境進行，以淨化選風與手護民主法治之基石。

俞秀端今天下午率領多位主任檢察官、法務部桃園市調處處長李文義、市警局長吳坤旭等人到楊梅警分局會議室召開選舉查察分區座談會。她表示，選舉查察工作目標在於嚴查不法，肅本清源，這次選舉查察有3項策略，包括阻絕境外勢力介選，不容境外勢力以提供資金，發展組織，侵蝕民主根基。第二項則是斷絕選舉賭盤效應，避免人為操縱選舉結果，破壞選舉公平性。第三項是杜絕假訊息干擾，以科技偵查迅速嚴查假訊息，遏阻假訊息以巨量、快速傳播的特性影響民眾投票意願。

▲桃園地檢署檢察長俞秀端在選舉查察分區座談會上強調，執法機關應攜手合作，嚴守正當法律程序查察賄選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

俞秀端強調，強力查察賄選就是最好的反賄選宣導，各執法機關應攜手合作，嚴守正當法律程序，本著「有聞必查」、「有據必辦」態度，秉持查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」原則與決心，積極主動展開查察賄選行動，並呼籲民眾共同維護乾淨選風，可多利用專責人員24小時值勤之檢舉專線0800-024099、行動檢舉專線0937-728793、傳真專線（03）216－0926等，踴躍提供賄選情資，務必能淨化選風，守護民主法治之基石。