颱風瑪娃「擦邊球」北部水庫挹注近千萬噸　石門水庫成最大贏家

文／中央社

颱風瑪娃與台灣擦身而過，根據水利署統計，全台水庫預估降雨效益為1090萬噸，並以北部水庫挹注最多、達近千萬噸，其中，石門水庫進帳600萬噸是最大贏家；南部水庫持續乾渴，水利署表示，需待後續降雨以改善南部水情。

▲颱風瑪娃與台灣擦身而過。（圖／氣象局提供）



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水利署官員表示，颱風瑪娃從台灣擦邊而過，根據氣象局預測，北部最多降雨300毫米，從石門水庫降雨量來看，這波降雨確實對北部水庫帶來助益，中南部水庫則挹注有限。

▲石門水庫降雨效益達600萬噸，是颱風瑪娃與台灣擦身而過的最大贏家。（示意圖／北水局提供）



根據水利署統計，自昨天上午7時至今天下午4時，全台水庫預估總降雨效益為1090萬噸，以北部水庫為主，其中，石門水庫是大贏家，降雨效益達600萬噸，蓄水率來到36.6%；翡翠水庫也有250萬噸挹注，蓄水率突破5成，整體北部水庫估進帳970萬噸。

中部水庫則無明顯進帳，僅德基、日月潭和霧社水庫合計進帳100萬噸；南部水庫持續乾渴，這波降雨只替聯合運用的曾文、烏山頭水庫帶來20萬噸水量，合計蓄水率為13.7%。

旱災中央災害應變中心昨天決議新竹、苗栗調回「水情正常」藍燈，南部旱象則尚未解除，官員表示，南部水庫蓄水量有些微上升，高屏溪流量也恢復穩定狀態，例如今天流量為每秒20立方公尺，但考量二期稻作需求，僅稍微放寬節水力道，水情燈號並無調整，待後續更多降雨改善南部水情。