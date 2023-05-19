桃園豪大雨為石門水庫進帳約90萬噸　北水局：預估可供水到6月底

▲桃園市今天凌晨開始降下豪大雨，北水局指出，石門水庫上游約降18.8毫米雨量，圖為水庫一整天都霧濛濛。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今（19）日凌晨開始降下一波波大雷雨，根據經濟部北部水資源局指出，這波降雨已為石門水庫增加90萬公噸入流量，預估還有160萬公噸會入庫，目前水門水庫蓄水量截至下午4時止為33.6%，應可穩定供水到6月底；此外，新竹寶山和寶二水庫預估可增加70萬噸水量，目前蓄水率68.4%，供水相對穩定。

受到這波鋒面影響，桃園地區自凌晨起普降甘霖，北水局表示，截至上午7時為止，石門水庫集水區共降約35.3毫米雨量，已入庫90萬噸入流量，預估還有160萬噸會入庫，總預估入流量可達240萬公噸，後續鋒面是否還會帶來更大雨量仍有待觀察。

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▲桃園市今天凌晨開始降下豪大雨，水庫大壩一片霧濛濛。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

北水局說，石門水庫目前蓄水率約33.6%、約6899.28萬立方公尺，北水局會加強相關節水監控，農業部分因這波降雨，平地先暫時停止供灌以節約水量，原本支援新竹地區每天約15萬到20萬噸用水，目前則減少到每天3萬噸，以做為對高地地區民生供水。

北水局強調，新竹部分這波降雨截至上午7時止，累積雨量40.7毫米，預估可讓2座水庫增加80萬噸水量，預估總降雨效益達170萬公噸，寶山與寶二水庫蓄水率已達68.4%，新竹地區供水相對穩定，北水局會持續相關節水與供灌策略。