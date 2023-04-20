　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春雨助攻！石門水庫集水區降雨50毫米　北水局：可穩定供應至6月底

▲這波鋒面為石門水庫集水區帶來逾50毫米雨量，北水局指出，水庫可望進帳約300萬噸入流量，圖為水庫大壩區即時影像。（圖／翻攝自石門水庫即時影像）

▲這波鋒面為石門水庫集水區帶來逾50毫米雨量，北水局指出，水庫可望進帳約300萬噸入流量，圖為水庫大壩區即時影像。（圖／翻攝自石門水庫即時影像）

記者沈繼昌／桃園報導

這波鋒面為北部地區帶來久違的降雨，其中石門水庫集水區這兩天有明顯降雨，經濟部北區水資源局表示，這2天水庫入流量大於出流量，集水區降雨約50毫米，可望為石門水庫帶來近300萬噸入流量，預估蓄水率可回升至40%，可穩定供水至6月底，但仍籲請民眾節約用水。

北水局副局長郭耀程今天指出，這波鋒面從昨天累計至今天上午9時許為止，約為石門水庫集水區帶來近50毫米降雨量，可望為水庫增加入流量為300萬噸，目前水位在226.85公尺，蓄水量近8,000萬立方公尺，蓄水率為38.8%，因入流量大於出流量，水庫水位持續緩慢上升中，預估這波降雨會持續到今天下午或明天，對石門水庫水情會有明顯效果，蓄水率預估可回升至40%以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲這波鋒面為石門水庫集水區帶來逾50毫米雨量，圖為水庫區即時影像。（圖／翻攝自石門水庫即時影像）

▲這波鋒面為石門水庫集水區帶來逾50毫米雨量，圖為水庫區即時影像。（圖／翻攝自石門水庫即時影像）

北水局還說，除了水庫集水區有降雨挹注，平地農作部分也因降雨量供應，石門水庫將暫時停止相關供水作業，桃園、石門2處管理處將加強相關河川雨水供灌。至於石門水庫每天支援新竹地區供灌，因新竹地區降雨明顯，因此支援水量由每天的18萬噸降至10萬噸，後續會依水情狀況調配供應。

北水局強調，這波鋒面降雨後，石門水庫預估可以穩定供水到6月底，請民眾安心，但仍籲請務必持續節約用水，讓水庫水情可以持續維持下去。

 【更多新聞】

2把菜刀猛砍母親46刀慘死！逆子辯「身上有黑影」　一審判無期

桃園保大4警驚爆涉毒遭市調處搜索　市警局：配合偵辦絕不護短

視察中壢汙水下水道工程　張善政：讓施工資訊更加透明

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／「堅偉大戰」初選民調！　王世堅贏了
LIVE／雨炸中部恐怖瞬間！下波豪雨熱區曝光　淡水惡火4死關
快訊／新北當街掃射影片曝！　換彈匣連轟30多槍
快訊／春雨狂炸！　泰安鄉緊急宣布停課
跟哥哥差20歲！全家最疼「4歲小孫子」與阿嬤、爸爸命喪火窟
快訊／民進黨初選民調　桃園第四選區人選出爐
15縣市豪大雨！暴雨區南移　一圖看「24小時降雨熱區」
ASTRO隊友悲痛趕到靈堂！　「大哥MJ向軍隊告假」
大雨狂下！　各水庫水情曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫見2習慣嘆：腎臟已受損

鍋蓋打開了！鋒面雨帶抵達南部上空　南台灣「紫爆」迎超猛雨勢

快訊／最強春雨狂炸！　苗栗縣泰安鄉「多處道路坍方」宣布停課

台南列豪雨範圍...結果「地還乾的」　市府提醒：大雨下午才來！

柴聯自強號4／26退役！當天首賣「司軔閥把手禮盒」限量10組

餐廳4桶飲料3桶都紅茶　她見最後1桶「貼4字」愣：到底是啥？

推銷學校與國軍吃鳳梨「遭批情緒勒索」　農糧署：無權力強逼

同事有狐臭！妹子受不了「自己聞不到？」　過來人解答了

黃牛要求買票人「穿內衣開合跳」　文化部長史哲：不只違反1條法

春雨助攻！石門水庫集水區降雨50毫米　北水局：可穩定供應至6月底

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫見2習慣嘆：腎臟已受損

鍋蓋打開了！鋒面雨帶抵達南部上空　南台灣「紫爆」迎超猛雨勢

快訊／最強春雨狂炸！　苗栗縣泰安鄉「多處道路坍方」宣布停課

台南列豪雨範圍...結果「地還乾的」　市府提醒：大雨下午才來！

柴聯自強號4／26退役！當天首賣「司軔閥把手禮盒」限量10組

餐廳4桶飲料3桶都紅茶　她見最後1桶「貼4字」愣：到底是啥？

推銷學校與國軍吃鳳梨「遭批情緒勒索」　農糧署：無權力強逼

同事有狐臭！妹子受不了「自己聞不到？」　過來人解答了

黃牛要求買票人「穿內衣開合跳」　文化部長史哲：不只違反1條法

春雨助攻！石門水庫集水區降雨50毫米　北水局：可穩定供應至6月底

掃蕩竹聯！進口楓糖漿罐藏32kg大麻膏　還搞詐騙...打工換宿騙個資

限時3天！玩樂園整天「只要1元」　穿2種圖案上衣每人門票350元

上月才帶隊嗆蔡英文！美逮捕2陸特工　在紐約運作中國秘密警察局

快訊／「堅偉大戰」王世堅贏了　民調41.97％勝過何志偉39.7％

AI新時代》別卸下主控權給AI　學到老才能活到老

風・Luxury／沛納海最纖薄錶登場　男女皆宜尺寸、三明治面盤誘人

老公想做愛想瘋了！妻被逼到逃家跳井　印度狠夫弄爛她私密處奪命

郭富城結婚6周年「放閃照」曝光！　小22歲嫩妻送飛吻

2汪見主人回家懶散癱地「只用尾巴迎接」　千人見1動作讚：不簡單

綠桃園第4選區范綱祥初選勝出　余宛如嘆：是我努力不夠

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

鋒面走超慢！大雷雨狂炸中部　加速往南時間曝

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

黑衣女半夜找小孩！護理師見1幕嚇瘋：腿全麻了

15縣市豪大雨！今影響最劇　1號颱最快晚間生成

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

超大雷雨胞襲擊！長榮、星宇3架班機遭雷擊　「機上旅客平安」

奧客吃霸王餐還刷負評　老闆求饒

快訊／大雷雨狂炸！3縣市淹水警戒　時雨量飆88.5毫米

曾文水庫「蓄水率9.1%」　各水庫水情曝光

更多熱門

相關新聞

最強春雨+初一大潮！彰化海尾橋「水位切齊橋面」

最強春雨+初一大潮！彰化海尾橋「水位切齊橋面」

最強春雨來襲！中央氣象局接連針對台南以北15縣市發布「豪大雨特報」，各地陸續傳出災情，彰化縣伸港鄉海偉橋則因適逢初一大潮加上鋒面雨勢，水位已滿，伸港小鎮版主陳弘志見狀，趕緊在臉書上提醒民眾小心。

大樹壓垮鐵皮屋　爺爺廢墟中爬出

大樹壓垮鐵皮屋　爺爺廢墟中爬出

鋒面降雨挹注水庫　20日擴及全台

鋒面降雨挹注水庫　20日擴及全台

越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

最強春雨報到「全台炸3天」　台中、高雄人淚洗版

最強春雨報到「全台炸3天」　台中、高雄人淚洗版

關鍵字：

鋒面降雨石門水庫水位回升40%北水局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

羅志祥為報恩不急生小孩！

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

ASTRO公司發聲「證實文彬死訊」！

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

ASTRO文彬原定下周來台！無徵兆驚傳輕生

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

快訊／豪雨炸彰化「鹿港淹水」　學生傻眼涉水上課

文彬在媽媽生日前一天逝世　母強忍喪子之痛

鋒面走超慢！大雷雨狂炸中部　加速往南時間曝

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面