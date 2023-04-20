春雨助攻！石門水庫集水區降雨50毫米　北水局：可穩定供應至6月底

▲這波鋒面為石門水庫集水區帶來逾50毫米雨量，北水局指出，水庫可望進帳約300萬噸入流量，圖為水庫大壩區即時影像。（圖／翻攝自石門水庫即時影像）

記者沈繼昌／桃園報導

這波鋒面為北部地區帶來久違的降雨，其中石門水庫集水區這兩天有明顯降雨，經濟部北區水資源局表示，這2天水庫入流量大於出流量，集水區降雨約50毫米，可望為石門水庫帶來近300萬噸入流量，預估蓄水率可回升至40%，可穩定供水至6月底，但仍籲請民眾節約用水。

北水局副局長郭耀程今天指出，這波鋒面從昨天累計至今天上午9時許為止，約為石門水庫集水區帶來近50毫米降雨量，可望為水庫增加入流量為300萬噸，目前水位在226.85公尺，蓄水量近8,000萬立方公尺，蓄水率為38.8%，因入流量大於出流量，水庫水位持續緩慢上升中，預估這波降雨會持續到今天下午或明天，對石門水庫水情會有明顯效果，蓄水率預估可回升至40%以上。

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▲這波鋒面為石門水庫集水區帶來逾50毫米雨量，圖為水庫區即時影像。（圖／翻攝自石門水庫即時影像）

北水局還說，除了水庫集水區有降雨挹注，平地農作部分也因降雨量供應，石門水庫將暫時停止相關供水作業，桃園、石門2處管理處將加強相關河川雨水供灌。至於石門水庫每天支援新竹地區供灌，因新竹地區降雨明顯，因此支援水量由每天的18萬噸降至10萬噸，後續會依水情狀況調配供應。

北水局強調，這波鋒面降雨後，石門水庫預估可以穩定供水到6月底，請民眾安心，但仍籲請務必持續節約用水，讓水庫水情可以持續維持下去。