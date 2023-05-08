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社會 社會焦點 保障人權

高市消防國際搜救能力認證通過　人道救援再添生力軍

▲高雄市消防局特搜隊伍通過國際搜救能力認證。（圖／高雄市消防局提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

為強化特種搜救隊在面對各種突發性災難之行動派遣機制，高雄市政府消防局自去年起，緊鑼密鼓整合各救災量能，歷經密集動員、訓練及演練，前往內政部消防署南投竹山訓練中心受測，並於今（8）日順利通過「搜救能力分級認證（NAP）」，取得國際人道救災輪值資格。消防局長王志平、高雄市義消總隊長陳義永親自前往參加評測檢討會議，除感謝署長蕭煥章及評測官指導，並為所有「高雄隊」成員加油鼓勵，團隊氣勢如虹。

▲▼高雄市消防局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄市消防局特搜隊伍通過國際搜救能力認證。（圖／高雄市消防局提供）

這次參測的高雄市特搜隊伍計有78人及2隻搜救犬，成員除消防局特搜隊人員及義消夥伴外，也納入強勁的外部戰力，包含高醫、榮總、義大三間醫學中心及宏力動物醫院共4位醫師、4位護理師、2位獸醫師及2位土木技師，訓練期間更透過高雄市公務人力發展中心課程安排上之協助，有效整合提升救災技術及團隊合作能力。

▲▼高雄市消防局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄市消防局特搜隊伍通過國際搜救能力認證。（圖／高雄市消防局提供）

消防署規劃「搜救能力分級認證（NAP）」測驗方式採「全情境36小時不間斷操作演練測試」，假想大規模城市災害下之各項救災情境。救災人員從接獲指令緊急動員集結、建立5大功能分組(管理、搜索、救援、醫療及後勤)、利用倒塌物支撐、障礙物排除、搜救犬搜索及傷病患醫療處置等，需連續36小時內完成作業，隨隊醫療人員更要留意救災人員與搜救犬的體力負荷等後勤補給。

▲▼高雄市消防局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄市消防局特搜隊伍通過國際搜救能力認證。（圖／高雄市消防局提供）

消防局率隊評測隊長蘇裕銘表示，為了讓這次的認證能順利通過，已建立更迅速有效動員之特搜任務編組，參測人員從去年就開始緊鑼密鼓的進行訓練。此外，評測期間適逢中央氣象局發布高溫警示及鋒面來襲，隊伍抵達演訓場地，立即面臨38度燠熱炙暑的熱浪侵襲，晚間更遭遇強降雨及閃電落雷增加施救難度，同時面對緊迫的時間壓力，極為考驗救災團隊的默契、專注力及體力。指揮官及各組幹部除適時加強同仁補水及輪替，並加強健康監測，夥伴間相互打氣照應，共同面對任務挑戰。

▲▼高雄市消防局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄市消防局特搜隊伍通過國際搜救能力認證。（圖／高雄市消防局提供）

義消總隊長陳義永表示，高雄市的義消們也正朝著國際的腳步邁進，認證隊伍也有十位義消夥伴參加，充分展現警義消合作的精神及能量。

▲▼高雄市消防局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄市消防局特搜隊伍通過國際搜救能力認證。（圖／高雄市消防局提供）

消防局長王志平表示，陳其邁市長非常重視城市安全及消防救災能力的提升，這次的評測在人力及經費上，都受到市府強而有力的支持。而具備執行國際救援能力的「高雄隊」已經成軍，未來這支隊伍，除了守護高雄市民安全，當國際友邦遭遇重大災情，也將發揮不分國界的人道關懷精神，展現「Kaohsiung Can Help」的救災能力。

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