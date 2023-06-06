韓國瑜緬懷許崑源離世3周年：重情重義男子漢　女兒承襲奧援精神

▲韓國瑜臉書發文，緬懷許崑源離世3周年。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜，下同 ）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市前市長韓國瑜6日晚間在臉書發文，緬懷前議長許崑源離世3周年，強調他是一位重情重義、積極照顧弱勢朋友的男子漢，也稱讚許崑源的女兒許采蓁承襲「奧援精神」成為一位獨當一面的議員，相信議長在天之靈，看了也會欣慰無比。

韓國瑜發文表示，「選在今天回到高雄，除了表達對議長的緬懷，也來看看議長夫人、以及議長的寶貝女兒們，議長在我們心中，一直是個重情重義、積極照顧弱勢朋友的男子漢，看著采蓁從當初依靠爸爸的稚嫩，如今已經成為能夠獨當一面、承襲奧援精神的議員，相信議長在天之靈，看了也會欣慰無比。」

韓國瑜提到，「今晚的高雄，在溫暖的歌聲中，將原本的悲傷溫柔治癒，很高興能與大家一起用這樣溫馨的方式來緬懷議長，祝福所有高雄的好朋友們能夠健康平安、幸福安居，即使偶有悲傷，也能攜手共度，讓未來的日子充滿希望！」

今天是許崑源議長離開我們三週年的日子。 選在今天回到高雄，除了表達對議長的緬懷，也來看看議長夫人、以及議長的寶貝女兒們，議長在我們心中，一直是個重情重義、積極照顧弱勢朋友的男子漢，看著采蓁從當初依靠爸爸的稚嫩，如今已經成為能夠獨當一面、承... 由韓國瑜發佈於 2023年6月6日 星期二

網友在貼文下方留言表示，「沒有離開」、「大伙都沒離開，我們一直都在」、「重情重義的韓市長才會讓全國庶民永遠的力挺」、「緬懷許議長，韓總加油」、「心中的痛，永遠懷念許議長的好，讓人心痛掉淚難過」。