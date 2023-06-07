台中鍋燒夯店「不得已」公休15天！　大票人笑洗版：光榮回歸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國防部去年（2022）開始試行的14天新制教召，因訓練紮實被封為「史上最硬教召」，就有台中鍋燒店店長前陣子被抽中，不得已店休15天，而掛出的「紅布條公告」更戳笑不少人，眼看解召時間已過，許多網友洗版笑回，「列隊迎接」、「真的是辛苦了」。

網友日前在「路上觀察學院」轉PO照片，只見台中一間鍋燒夯店掛出紅布條，上面寫道「狂賀！本店店長抽中史上最硬教召14天！5月20日-6月3日不得已公休。」

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布條上自嘲的口吻，讓許多網友忍不住笑了，紛紛回應「上次經過看到快笑死」、「前幾天有看到，真巧」、「休的兩周，就當作員工旅遊吧」、「教召辛苦了，開店也辛苦了」、「重返榮耀」、「真的不得已」、「男子漢的榮耀」、「跟抽中金馬獎一樣，台下掌聲如雷」、「布條留著明年可能還要用」、「這個店長慘了，以後兩三年中，每年都要去」。

▲店長被抽中教召。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

眼看店長6月3日就完成訓練解召，不少人也留言笑說，「笑死，榮耀回歸」、「終於結束了」、「回來上班了」。

另外，不少在地人歪樓大讚，「這間好吃」、「和旺真的好吃」、「幸好老闆回來了，不然我今天沒鍋燒意麵可以吃了」、「想說怎麼這麼眼熟，原來是我家後面的和旺，這間好吃」、「他們家鍋燒麵好吃」。

值得一提的是，14天新制教召以召訓2次計算，優先選用8年內退伍人員，操課內容為28小時射擊訓練和56小時的戰鬥教練，前者包含手槍35發、步槍45發、機槍69發、迫砲34發；戰鬥教練則有行軍宿營、班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與溝通、戰鬥間各種狀況處置；而20人以下中小企業，若超過2員工同時接受召集，半數可申請免召。