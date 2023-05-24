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11學生站一排低頭滑手機！角落驚見「1亮點」　網笑：他是個狠人

▲▼ 。（圖／）

▲學生站一排滑手機，唯獨最左一名男同學沒低頭玩手機。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

實習記者林郁婷／綜合報導

現代人幾乎隨時都在滑手機打發時間！就有一名網友分享一張照片，只見門口站著一排學生，每個人都低著頭滑手機，唯獨最左邊的一名男學生雙手交叉抱著，眼睛看著向前方。照片曝光後，吸引逾1.2萬人熱議。

原PO在「路上觀察學院」曬出一張照片，只見一間沒營業的店門口前，站著11名穿著校服的學生在等車，11人全部排排站，大家都低頭滑手機，動作就像是複製貼上一樣。不過其中1亮點就藏在最左邊的男生身上，因為只有他沒在滑手機，而是雙手交叉盯著前方，讓原PO笑稱「為什麼，你這麼不合群？」

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該照片曝光後，掀起熱議，網友紛紛表示他是個狠人，「至少要有一個是認真注意車子來了沒」、「眾人皆醉、唯他獨醒，不好嗎」、「讓我相信這年代還是有股清流存在」、「他沒滑，但帶耳機聽音樂」。

也有網友打趣說，「他今天負責舉手攔公車」、「如果拿書就更恐怖」、「昨晚忘了充電啦」、「因為電量只夠聽音樂而已」。

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