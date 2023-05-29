國軍教召驚見「量產2萬把稀有武器」專家點出憂慮關鍵：令人痛心

▲教召示意圖。（圖／國防部提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國防部14天新制教召2022年上路，因訓練紮實而被封為「史上最硬教召」。然而，新北市後備旅旅部連、120迫砲營日前教召的照片曝光後，發現教召人員正使用僅產2萬多把的國造T65K1步槍，讓軍事專欄作家王臻明感嘆，「國軍對於後備部隊的投資，真的完全不足」。

據《青年日報》29日報導，新北市後備旅旅部連、120迫砲營於27日進行新式14天教育召集訓練，期間實施T65K1步槍、45手槍等編制武器進行實彈訓練。

對此，軍事專欄作家王臻明28日表示，T65K1因問題多，所以生產的數量很少，馬上被T65K2給取代，「反過來說，就證明了台灣第二線後備部隊的武器老舊不足，但國軍並沒有正視這個問題。」

王臻明指出，T65K2服役很久，麻膛的問題嚴重，這早就不是秘密，「但從最近的後備旅教召，很多部隊都還在使用65K2，雖然國防部說這批槍封存前，都有經過檢整，但是…」。

據了解，麻膛是槍管內部的鏽蝕，主因為使用造價較為便宜、屯儲壽命較長的腐蝕性彈藥，或是保養不確實、槍枝金屬的鍍層處理不好所致。

▲▼過去教召一般以45手槍、T65K2步槍進行訓練。（圖／軍聞社提供）



王臻明直言，台灣不是一窮二白的國家，但讓第二線的後備旅有可靠的武器都辦不到，國軍對於後備部隊的投資，真的完全不足，「連步槍都這樣，其餘的武器就更不堪聞問」，「卻可以花53億蓋什麼軍事博物館，真是令人痛心。」

《青年日報》過去指出，T65系列步槍目前已退居，成為後備部隊編制武器，國軍常備部隊大多使用T91步槍。

此外，美國前國安顧問歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）過去曾發言，認為台灣人應學會使用AK47步槍而引發討論。國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲3月25日表示，歐布萊恩的說法只是強調全民國防重要性，並不是要全民皆兵，而我國役男應都會操作這65K1、65K2、T91等3種步槍，因此台灣已經具備這樣的後備能力。