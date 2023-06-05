有蛇骨折告示牌？水圳旁插一支「藍白神秘符號」　真相長知識

▲原PO納悶這是什麼告示牌？（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

「什麼意思？」有民眾在水圳旁看到一塊六角形的牌子，藍色的底色，上面畫了一個像三角形的圖案，可底部卻突然岔出去，往下畫了條閃電並接直線，不像什麼警告告示牌，可也聯想不到要表達什麼。就有人秒歪樓，「皮卡丘出沒注意」、「前方可以施放爆裂魔法。」隨著正解曝光，不少人驚呼長知識。

一名網友在「路上觀察學院」貼出照片，吸引一票人留言，通通想像力大爆發，「拐4個彎即到達目的地」、「每天來一發爆裂魔法」、「有蛇骨折」、「叫你趕快清倉或做空，要大跌了」、「你發現古代印記了」、「就符文啊」、「前面山裡賣蜂蜜，請走水路」、「電光一閃技能包」、「僅限法師通行，白色線條是法杖，裡面可以學飛行術」、「連續水路，先向右轉。」

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在一片歪樓留言串中，則有人曝光解答，「這是山海圳的步道標誌」、「這幾年在努力推廣的三大台灣長距離步道之一：山海圳」、「山海圳之標誌，有山又有水。」還有人貼出綠道標誌、綠道標示牌、識別標示牌、重要里程標示牌、方向指標牌的說明圖。

▲原來是山海圳識別標示牌。（圖／翻攝自台灣山林悠遊網）

從中可見，原PO看到的是「識別標示牌」，利用山海圳LOGO強化山海圳國家綠道行進中的辨識性，兩種顏色分別代表方向，「綠色為海到山，指往玉山主峰方向；藍色為山到海，指往台江內海方向」。

「山海圳國家綠道」前身為「台江山海圳綠道」，於2007年由台南社大台江分校執行長同時為綠道主導人吳茂成倡議而生，後續與林務局等相關組織共同規劃將綠道延伸至玉山，並於2019年正式更名為「山海圳國家綠道」。

山海圳全程全程約177公里、海拔落差3952公尺，分為四個路段，同時跨越兩縣市、三個國家風景區、兩座國家公園、兩座水庫、三大河川，透過徒步及多元的交通載具，可以由開台內海一路延伸至護國聖山，是一條連結歷史與自然的文化綠廊。