首屆北港媽祖66小時短片大賽預備備！6／15前踴躍報名

▲北港朝天宮辦理「北港媽祖66小時短片大賽」將於7月6日至9日熱血展開，除了提供首獎高達10萬元外，還提供每個參賽團隊補助金3000元、66小禮包以及住宿補助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府辦理2023雲林媽祖文化節系列活動，與北港朝天宮一同主辦「北港媽祖66小時短片大賽」將於7月6日至9日熱血展開。雲林縣政府文化觀光處長陳璧君與北港朝天宮董事長蔡咏鍀於今（6）日上午於北港大復戲院召開記者會，邀請喜歡攝影創作的朋友6月15日前踴躍報名。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀指出，北港朝天宮是超過300年歷史的國定古蹟，融合宗教、文化與藝術的淬練，蘊藏各種傳奇故事，是雲林舉足輕重的文化資產。蔡咏鍀表示，「北港媽祖66小時短片大賽」以66小時「限時創作」、「限地雲林」、「現地展映」模式，廣邀影像創作者，預計將會有50組超過200人齊聚北港朝天宮，發揮創意與創作。

蔡咏鍀提到，活動名稱會用66小時是有特別意義的，媽祖有祖媽至六媽之分，取其6，再來66是吉祥數字，六六大順，所以希望用「媽祖66」能讓短片大賽成為一場具有祈福意義的活動。不過要在66小時之內，從拍攝剪輯到交片，而且製作過程都必須在雲林縣內完成，非常考驗參賽者的即時創作力，可說是一場緊張刺激又充滿挑戰的比賽活動。

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君表示， 雲林縣今年度僅1-4月份觀光人次已突破千萬，證明雲林縣不再僅僅是農業大縣，更蛻變為觀光大縣，也成功的邁向將北港朝天宮的香客變遊客，遊客變常客的目標。

陳璧君說明，今年2023雲林媽祖文化節，朝天宮首次舉辦「北港媽祖66小時短片大賽」活動，是台灣第一個結合媽祖文化與地方創生的限時限地短片比賽，活動廣邀國內外愛拍片的熱血青年們，探索北港歷史及宗教信仰的文化底蘊，發掘故事，拍攝創意短片，也期望藉由影片的渲染及社群的推播，傳承媽祖信仰及推廣雲林觀光旅遊產業。

北港朝天宮除了提供首獎高達10萬元外，還提供每個參賽團隊補助金3000元、66小禮包以及住宿補助等。歡迎攝影高手把握機會到活動官方網站（https://www.matsu66.com/）報名，2023年6月15日截止。

▲北港朝天宮更特地為參賽者向媽祖祈求千歲香火袋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）